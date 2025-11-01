باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مجله اسرائیلی +۹۷۲ گزارش می‌دهد که در حالی که واشنگتن «صلح جدید» را جشن می‌گیرد، اسرائیل بی‌سروصدا در حال تثبیت یک سیستم دائمی کنترل و چندپارگی در غزه است که با مرز‌های مستحکم، شبه‌نظامیان نیابتی و سیاست عمدی ناامیدی مشخص می‌شود.

تحت اصطلاح «خط زرد»، غزه به دو منطقه تقسیم شده است: غزه غربی، جایی که بیش از دو میلیون فلسطینی همچنان تحت محاصره و بمباران هستند؛ و غزه شرقی، که اکنون یک زمین بایر خالی است که توسط ارتش اشغالگر اسرائیل و گروه‌های مسلح متحد گشت‌زنی می‌شود.

علیرغم ادعا‌های ایالات متحده مبنی بر ثبات، نیرو‌های اشغالگر اسرائیل به حملات روزانه خود ادامه می‌دهند و از زمان شروع آتش‌بس صد‌ها نفر را کشته‌اند، در حالی که موانع بتنی می‌سازند که نشان می‌دهد این تقسیم‌بندی همچنان پابرجاست.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای «رفح جدید»، یک «منطقه امن» حصارکشی شده در نزدیکی مصر است که به عنوان بازسازی تبلیغ می‌شود، اما به عنوان یک منطقه تحت کنترل برای فلسطینی‌های آواره عمل می‌کند. منتقدان می‌گویند این منعکس‌کننده هدف گسترده‌تر اسرائیل است: راندن جمعیت غزه به سمت جنوب و در نهایت بیرون راندن کامل از نوار غزه.

در اصل، آنچه اسرائیل و دولت ترامپ به عنوان صلح از آن استقبال می‌کنند، در واقع یک اشغال تغییر نام یافته، سیستمی از ناامیدی مهندسی شده و کنترل جمعیتی است که نه برای بازسازی غزه، بلکه برای خالی کردن آن طراحی شده است.

منبع: کانال تلگرامی قدس