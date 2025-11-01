باشگاه خبرنگاران جوان - اسامی نفرات حاضر در اردوی آمادهسازی و انتخابی تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم در رده سنی بزرگسالان و جوانان بخش آقایان و بانوان جهت حضور در مسابقات قهرمانی جهان سنگاپور اعلام شد.
بر همین اساس نفرات دعوت شده و حاضر در این اردوی آمادهسازی و انتخابی به شرح زیر اعلام شد.
بخش آقایان:
امیر محمد سواری، رضا لسانی، سبحان خسروانی، محمدحسین خانی زاده، علی باقری، دامون قدیمی، امیر حسین اصلانی، حسینعلی عظیما، ماهان مولوی و پویا سلیمیان ریزی.
بخش بانوان:
ترانه احمدی، مژده شعبانی، رومینا سالک اصفهانی، مهسا صفرزاده، آیتک سعادت جو، فاطمه قاسمی، پریناز ذکریا، ریحانه مصطفائی، زینب فقهی و کیانا کریمی.
گفتنی است این اردوی آماده سازی و انتخابی از صبح فردا (یکشنبه) آغاز و به مدت ۲ روز هم زیر نظر کادرفنی تیم ملی در مجموعه ورزشی هایپر اسکیت پیگیری خواهد شد.