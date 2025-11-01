رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه نینوا گلستان از اعزام ۱۵۰ دانش آموز دختر از گرگان به مناطق عمیاتی جنوب کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ نوروزی گفت: مراسم افتتاحیه اعزام کاروانهای راهیان نور دانش آموزی صبح امروز در کانون طاها گرگان برگزار شد.
او ادامه داد:در این مرحله از اعزام، ۱۵۰ دانش آموز دختر از شهرستان گرگان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشوند.
رییس سازمان بسیج دانش آموزی سپاه نینوا گلستان افزود:در کل استان هفت مرحله اعزام دختران تا سی آبان انجام میشود.
سرهنگ نوروزی گفت: از دوم تا بیستم آذر نیز شش مرحله اعزام پسران انجام میشود که در مجموع دختر و پسر در کل استان ۲۶۰۰ نفر دانش آموز اعزام میشوند.
این اردوها پنج روزه است و دانش آموزان از سد کرخه به عنوان اردوی راهیان پیشرفت بازدید و از یادمان فتح المبین، اروند، شلمچه، هویزه و هفت تپه نیز بازدید خواهند کرد.