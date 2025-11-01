مرکز دموکراسی خاورمیانه در گزارشی نوشت، سعودی در سال ۲۰۲۵ به‌طور نگران‌کننده‌ای در حال افزایش تعداد اعدام‌ها است و احتمالا رکورد سال گذشته خود در زمینه اعدام‌ها را خواهد شکست.

این درحالی‌است که مقامات سعودی پیش‌ازاین وعده داده بودند که استفاده از مجازات اعدام را کاهش داده و آن را تنها به جرایم بسیار جدی محدود کنند. با این‌وجود تعداد اعدام‌ها در این کشور در سال ۲۰۲۵ به‌شدت افزایش یافته است.

این مرکز به اعدام «ترکی الجاسر» روزنامه‌نگار عربستانی در ماه ژوئن اشاره کرد و افزود، بحران جاری نگرانی‌هایی جدی را در خصوص بازداشت‌شدگان به همراه دارد.

روند صعودی اعدام ها در عربستان سعودی

منبع: کانال تلگرامی راوی عربستان

برچسب ها: اعدام در عربستان ، عربستان سعودی
