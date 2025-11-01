به گفته مدیر کل جهاد کشاورزی استان برداشت پیاز از مزارع آبی شهرستان دهگلان و دشت های لیلاخ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛پریسا بهرامی-  سعدی نقشبندی اظهار کرد: بالغ بر ۱۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت پیاز محلی است و پیش بینی میشود امسال بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ تن از این محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه این محصول با اقلیم و آب و هوای استان سازگار است , افزود: محصول پیاز جزئی از ذخایر بومی منطقه است که در بین کشاورزان حفظ شده و همچنان کشت می‌شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت:برداشت پیاز در شهرستان دهگلان، به‌ویژه در بخش بلبان‌آباد، نقش مهمی در اشتغال‌زایی فصلی و رونق اقتصاد محلی دارد و در فصل برداشت، ده‌ها نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند برداشت، بسته‌بندی و حمل‌ونقل این محصول درگیر هستند , همچنین برداشت این محصول به صورت مکانیزمه و هم به صورت دستی صورت می‌گیرد.

نقشبندی در ادامه بیان کرد :کشت محصول پیاز نه تنها موجب ایجاد اشتغال شده بلکه به‌دلیل کیفیت، طعم و ماندگاری بالا، شهرتی فراتر از مرزهای استانی یافته وبه نقاط مختلف  کشور صادر شود.

برچسب ها: برداشت پیاز ، شهرستان دهگلان ، کردستان
خبرهای مرتبط
شناسایی ۵۱۴ تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در سنندج
تسریع در اجرای مولدسازی، ضرورتی برای افزایش بهره‌وری و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در کردستان
احداث شهرک صنایع تبدیلی کشاورزی در سنندج
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حادثه رانندگی در محور فرعی دهگلان - قورچای ۳ فوتی برجای گذاشت
هماهنگی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی؛ کلید مقابله با تهدیدات احتمالی در کردستان
آغاز برداشت پیاز از مزارع دهگلان
لزوم هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی کردستان برای عمران و آبادانی استان
آخرین اخبار
حادثه رانندگی در محور فرعی دهگلان - قورچای ۳ فوتی برجای گذاشت
هماهنگی و همگرایی دستگاه‌های اجرایی؛ کلید مقابله با تهدیدات احتمالی در کردستان
آغاز برداشت پیاز از مزارع دهگلان
لزوم هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی کردستان برای عمران و آبادانی استان
تحصیل ۱۳۸ دانش آموز طیف اتیسم در مدارس استثنایی کردستان
پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه راهنمایان گردشگری در کردستان پیگیری می‌شود