به گفته مدیر کل جهاد کشاورزی استان برداشت پیاز از مزارع آبی شهرستان دهگلان و دشت های لیلاخ آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛پریسا بهرامی- سعدی نقشبندی اظهار کرد: بالغ بر ۱۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت پیاز محلی است و پیش بینی میشود امسال بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ تن از این محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه این محصول با اقلیم و آب و هوای استان سازگار است , افزود: محصول پیاز جزئی از ذخایر بومی منطقه است که در بین کشاورزان حفظ شده و همچنان کشت می‌شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان گفت:برداشت پیاز در شهرستان دهگلان، به‌ویژه در بخش بلبان‌آباد، نقش مهمی در اشتغال‌زایی فصلی و رونق اقتصاد محلی دارد و در فصل برداشت، ده‌ها نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در فرآیند برداشت، بسته‌بندی و حمل‌ونقل این محصول درگیر هستند , همچنین برداشت این محصول به صورت مکانیزمه و هم به صورت دستی صورت می‌گیرد.

نقشبندی در ادامه بیان کرد :کشت محصول پیاز نه تنها موجب ایجاد اشتغال شده بلکه به‌دلیل کیفیت، طعم و ماندگاری بالا، شهرتی فراتر از مرزهای استانی یافته وبه نقاط مختلف کشور صادر شود.