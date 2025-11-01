باشگاه خبرنگاران جوان - محبوب حیدری گفت: بزرگراه اردبیل - سرچم در هفت قطعه مجزا در حال اجرا بوده که بقیه قطعات غیر از قطعات ۶ و پنج در محدوده تونلها و گردنه به طول ۴۳ کیلومتر فعال بوده و عملیات اجرایی آنها در حال اجراست.
او با بیان اینکه بزرگراه اردبیل ـ سرچم به طول ۱۷۸ کیلومتر، مرکز استان را به آزادراه زنجان ـ تبریز و مرکز کشور متصل میکند، افزود: ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه در سالهای گذشته با حضور مسئولان کشوری و استانی و به مناسبتهای مختلف تکمیل و به طول بزرگراههای استان اردبیل افزوده شد و امسال هم حدود ۸۰ کیلومتر بزرگراه به شبکه راههای این استان اضافه خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: این بزرگراهها در جادههای اردبیل - سرچم، تونل دوم حیران و راههای طرفین، پارسآباد - مشگینشهر، بیلهسوار- گرمی و گرمی به سمت اردبیل احداث و تکمیل میشود.
حیدری به ارتقای شاخص بهرهمندی این استان از بزرگراه طی سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: پنج سال پیش شاخص بهرهمندی استان از بزرگراه حدود ۵۰ درصد کمتر از میانگین کشوری بود به طوری که در آن سالها شاخص بهرهمندی استان از بزرگراه به ۱۷ درصد و هم اکنون این میزان به ۳۰ درصد رسیده است.
او با بیان اینکه در حال حاضر میانگین کشوری بهرهمندی از شبکه بزرگراه در کشور ۴۰ تا ۴۶ درصد است، گفت: تلاش میکنیم شاخص بهرهمندی استان از بزرگراه را به میانگین کشوری برسانیم و هدف گذاری ساخت ۸۵۰ کیلومتر بزرگراه کل شبکه مورد نیاز استان را محقق کنیم.
