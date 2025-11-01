باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم وارش نوشهر در نخستین بازی هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور در ادامه برد‌های پیاپی خود، این بار میزبانش شهر راز شیراز را از پیش رو برداشت تا صدرنشینی را در گروه دوم را حفظ کند.

شاگردان مهرنوش رزمی با یک گل در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز به برتری دست یافتند.

زینب اسماعیلی مهاجم گلزن وارش نوشهر در دقیقه ۶۳ تک گل بازی را وارد دروازه شهرراز شیراز کرد.

مبینا حق شناس و زینب اسماعیلی در دقیقه ۸۳ بازی از داور کارت زرد دریافت کردند.

اسما قائدی، آوا داوودی، نازنین یوسفی، ریحانه اسلامی، حدیث دلدار (از دقیقه ۷۳ آرمیتا مشایخ) ملینا عالیان، مانیا تقوی (از دقیقه ۷۳ غزل صابری پور و از دقیقه ۸۸ بهاره صفرزاده)، مبینا حق شناس، بهاره صفرزاده، فاطمه کفاش زاده و زینب اسماعیلی، بازیکنانی بودند که برای تیم وارش نوشهر در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور به میدان رفتند.

وارش نوشهر در هر ۳ بازی این فصل خود به پیروزی دست یافته و با ۵ گل زده و بدون گل خورده، صدرنشین گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور است.