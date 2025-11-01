تیم وارش نوشهر در نخستین بازی هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم وارش نوشهر در نخستین بازی هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور در ادامه برد‌های پیاپی خود، این بار میزبانش شهر راز شیراز را از پیش رو برداشت تا صدرنشینی را در گروه دوم را حفظ کند.

شاگردان مهرنوش رزمی با یک گل در ورزشگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز به برتری دست یافتند.

زینب اسماعیلی مهاجم گلزن وارش نوشهر در دقیقه ۶۳ تک گل بازی را وارد دروازه شهرراز شیراز کرد.

مبینا حق شناس و زینب اسماعیلی در دقیقه ۸۳ بازی از داور کارت زرد دریافت کردند.

اسما قائدی، آوا داوودی، نازنین یوسفی، ریحانه اسلامی، حدیث دلدار (از دقیقه ۷۳ آرمیتا مشایخ) ملینا عالیان، مانیا تقوی (از دقیقه ۷۳ غزل صابری پور و از دقیقه ۸۸ بهاره صفرزاده)، مبینا حق شناس، بهاره صفرزاده، فاطمه کفاش زاده و زینب اسماعیلی، بازیکنانی بودند که برای تیم وارش نوشهر در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور به میدان رفتند.

وارش نوشهر در هر ۳ بازی این فصل خود به پیروزی دست یافته و با ۵ گل زده و بدون گل خورده، صدرنشین گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور است.

برچسب ها: لیگ فوتبال بانوان ، فوتبال بانوان
خبرهای مرتبط
صدرنشینی وارش نوشهر در هفته دوم لیگ فوتبال بانوان کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در همدان + فیلم
پیروزی ۴ گله وارش نوشهر در هفته چهارم لیگ یک فوتبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توزیع بیش از ۵۶۸ تن گوشت مرغ در تهران
شناسایی ۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
کشف زمین خواری ۳ هزار و ۶۰۰ میلیاردی در چالوس
آمادگی بابلسر برای میزبانی مسابقات وزنه‌برداری نظامیان جهان + فیلم
آغاز برداشت نارنگی‌های زودرس از باغات شهرستان نور؛ تولید ۷۵۰۰ تنی
رونق باغ‌های سیب نور؛ معیشت ۴۸۰ خانوار در گردش چرخه برداشت
کاهش بارش‌ها در مازندران
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار «متحد و استوار مقابل استکبار»
آغاز طرح کنترل ناوگان باری و مسافربری در لاین سرعت بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها در مازندران
پیروزی شیرین وارش نوشهر مقابل شهر راز شیراز
حضور ۵ نماینده از مازندران در اردوی تیم ملی والیبال نشسته