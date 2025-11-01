باشگاه خبرنگاران جوان- کامران عبدولی، معاون پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: متأسفانه در گذشته به دلیل نبود آئین‌نامه‌های دقیق ایمنی، بسیاری از ساختمان‌ها بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی ساخته شده‌اند و اکنون نیز در حال بهره‌برداری هستند. ایجاد شرایط ایمن در چنین ساختمان‌هایی، به‌ویژه از منظر معماری و ساختاری، بسیار دشوار است.

وی افزود: با توجه به اینکه در شهر تهران لیست جامع و دقیقی از ساختمان‌های دولتی و خصوصی در دست نبود، سازمان آتش‌نشانی طرح «نظام بازرسی ایمنی ساختمان‌ها» را با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۳۹ ایستگاه آتش‌نشانی به‌صورت میدانی آغاز کرد. تاکنون در قالب این طرح، حدود ۸۰ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده است.

عبدولی تصریح کرد: از این تعداد، نزدیک به ۵۰ هزار ساختمان در رده میان‌خطر، حدود ۳ هزار ساختمان کم‌خطر و حدود ۲۷ هزار ساختمان پرخطر قرار دارند. پیش‌تر نیز ۱۲۹ ساختمان بسیار بحرانی در سطح شهر شناسایی شده بود.

وی درباره وضعیت برخی ساختمان‌های پرخطر از جمله ساختمان آلومینیوم گفت: این ساختمان اگرچه اقداماتی در راستای ایمن‌سازی انجام داده است، اما به دلیل غیرفعال بودن سیستم‌های اعلام و اطفای حریق، همچنان در وضعیت ناایمن قرار دارد. در حادثه حریق اخیر این ساختمان نیز، خوشبختانه به دلیل حضور نگهبان و آتش‌نشان مقیم، حریق به‌سرعت مهار شد، اما سیستم‌های ایمنی آن عملکردی نداشتند.

عبدولی با اشاره به وضعیت ساختمان شانزلیزه نیز اظهار کرد: متأسفانه در این ساختمان هیچ اقدام مؤثری برای ایمن‌سازی انجام نشده و حتی سیم‌کشی‌ها و تجهیزات اعلام حریق نیز به‌روز نشده‌اند. با وجود تذکرات مکرر و وعده‌های مدیران ساختمان برای عقد قرارداد با پیمانکار، هنوز دستورالعمل‌های اجرایی ایمنی در آنجا عملیاتی نشده است.

وی در پایان تأکید کرد: داشتن تجهیزات ایمنی بدون فعال بودن و نگهداری مناسب آنها، همانند خودرویی بدون ترمز است؛ وجود دارد، اما بی‌فایده است.