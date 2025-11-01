مدیر موزه شهرداری اردبیل از دیجیتالی سازی کامل موزه شهرداری با هدف مستندسازی دقیق آثار و توسعه دسترسی عمومی به این مکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام فتحی با اشاره به اهمیت دیجیتال‌سازی موزه شهرداری اردبیل گفت: تمام گالری‌ها، اشیا، تصاویر و اسناد موزه در این فرایند به‌صورت نظام‌مند مستند و دیجیتال‌سازی شد.

او افزود: برای هر بخش موزه تور مجازی ۳۶۰ درجه طراحی و پیاده‌سازی شده تا کاربران بتوانند از طریق وب‌سایت رسمی موزه شهرداری اردبیل و سامانه جامع اردبیل من، تجربه‌ای تعاملی و نزدیک به حضور واقعی در موزه داشته باشند، این قابلیت امکان بازدید مجازی از موزه را برای علاقه‌مندان در سراسر جهان فراهم می‌کند.

مدیر موزه شهرداری اردبیل گفت: همچنین به‌منظور ارتقای تجربه بازدید مجازی و حضوری، برای هر گالری کد کیو آر اختصاصی در ۲ زبان فارسی و انگلیسی طراحی و نصب شده تا بازدیدکنندگان با اسکن آنها از طریق تلفن همراه بتوانند به راحتی به اطلاعات تکمیلی، تصاویر باکیفیت و توضیحات تخصصی آثار دسترسی داشته باشند.

فتحی افزود: دیجیتال‌سازی موزه شهرداری اردبیل گامی موثر در راستای توسعه زیرساخت‌های موزه‌داری دیجیتال، صیانت از میراث فرهنگی و تحقق هدف‌های مدیریت شهری به‌شمار می‌رود و زمینه‌ساز حرکت به‌سوی موزه‌های هوشمند در آینده خواهد بود.

منبع:ایرنا

برچسب ها: موزه شهرداری ، بازدید مجازی ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
برگزاری تور رایگان اردبیل‌گردی برای گردشگران نوروزی
گنجینه‌ای بالغ بر ۴۰ هزار اشیا و اسناد در موزه شهرداری اردبیل
قرآن خطی با قدمت بیش از یک قرن در موزه عمارت شهرداری اردبیل رونمایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
محیطبان اردبیلی در کشور برتر شد
اجرای مانور عملیات زمستانی در فرودگاه اردبیل
ایران در ردیف ۱۰ کشور حادثه‌خیز جهان قرار دارد
افتتاح ۳۵ کیلومتر از بزرگراه اردبیل- سرچم تا پایان فصل کاری
موزه شهرداری اردبیل دیجیتال شد