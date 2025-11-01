مدیر موزه شهرداری اردبیل از دیجیتالی سازی کامل موزه شهرداری با هدف مستندسازی دقیق آثار و توسعه دسترسی عمومی به این مکان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام فتحی با اشاره به اهمیت دیجیتالسازی موزه شهرداری اردبیل گفت: تمام گالریها، اشیا، تصاویر و اسناد موزه در این فرایند بهصورت نظاممند مستند و دیجیتالسازی شد.
او افزود: برای هر بخش موزه تور مجازی ۳۶۰ درجه طراحی و پیادهسازی شده تا کاربران بتوانند از طریق وبسایت رسمی موزه شهرداری اردبیل و سامانه جامع اردبیل من، تجربهای تعاملی و نزدیک به حضور واقعی در موزه داشته باشند، این قابلیت امکان بازدید مجازی از موزه را برای علاقهمندان در سراسر جهان فراهم میکند.
مدیر موزه شهرداری اردبیل گفت: همچنین بهمنظور ارتقای تجربه بازدید مجازی و حضوری، برای هر گالری کد کیو آر اختصاصی در ۲ زبان فارسی و انگلیسی طراحی و نصب شده تا بازدیدکنندگان با اسکن آنها از طریق تلفن همراه بتوانند به راحتی به اطلاعات تکمیلی، تصاویر باکیفیت و توضیحات تخصصی آثار دسترسی داشته باشند.
فتحی افزود: دیجیتالسازی موزه شهرداری اردبیل گامی موثر در راستای توسعه زیرساختهای موزهداری دیجیتال، صیانت از میراث فرهنگی و تحقق هدفهای مدیریت شهری بهشمار میرود و زمینهساز حرکت بهسوی موزههای هوشمند در آینده خواهد بود.
منبع:ایرنا