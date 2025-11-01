باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
زانو ضربدری چیست و چه عواملی باعث آن می‌شود؟ + فیلم

کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی در خصوص عارضه زانوی ضربدری توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر سبحانی، کارشناس حرکات اصلاحی ورزشی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد عارضه زانوی ضربدری نکاتی را بیان کرد.

 

 
