یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «iapopsi» یونان، جایگاه مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، در پست شماره «۱۰» است، اما برخی کارشناسان فوتبال یونان همچنان اصرار دارند از سیستم ۲-۴-۴ با حضور همزمان او و الکعبی سخن بگویند.
این رسانه در تحلیل خود نوشت: طارمی از آن دسته بازیکنانی نیست که هر جا میکروفونی ببیند، تمایل به صحبت یا مصاحبه داشته باشد. او از حاشیه دوری میکند و حتی اطلاعات چندانی از زندگی خانوادگیاش در دست نیست. طارمی تنها یکبار حاضر شد گفتوگویی انجام دهد و در همان مصاحبه تأکید کرد که پست طبیعی و مورد علاقهاش، بازی در نقش شماره «۱۰» و پشت سر مهاجم نوک است.
با این حال، به نوشته این سایت، طارمی اگر در پست شماره «۹» نیز مورد استفاده قرار گیرد، توانایی لازم برای درخشش در آن نقش را دارد. در تیم ملی ایران نیز معمولاً در همین پست شماره «۱۰» به میدان میرود و عملکرد قابلتوجهی دارد.
«iapopsi» در ادامه با لحنی انتقادی افزود: برخی از کارشناسان و تحلیلگران فوتبال که درک درستی از تاکتیکهای بازی ندارند، وقتی مندلیبار سرمربی المپیاکوس، طارمی را در کنار الکعبی به میدان میفرستد، فوراً نتیجه میگیرند تیم با سیستم ۲-۴-۴ بازی میکند! گویی هیچکس قرار نیست اشتباهات تحلیلیشان را اصلاح کند.
این رسانه در پایان نوشت: تفاوت میان آرایشهای ۲-۴-۴ و ۱-۳-۲-۴ برای چنین افرادی همچنان ناشناخته مانده است؛ چرا که اگر بخواهند توضیحی بدهند، حرفهایشان بیش از صد کلمه نخواهد بود. آنها بهجای تحلیل دقیق فوتبال، بیشتر شبیه «پنیرسازانی از جزیره سیروس» هستند تا مفسرانی حرفهای!