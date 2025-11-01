یک رسانه یونانی در گزارشی به بررسی وضعیت مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «iapopsi» یونان، جایگاه مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، در پست شماره «۱۰» است، اما برخی کارشناسان فوتبال یونان همچنان اصرار دارند از سیستم ۲-۴-۴ با حضور هم‌زمان او و ال‌کعبی سخن بگویند.

این رسانه در تحلیل خود نوشت: طارمی از آن دسته بازیکنانی نیست که هر جا میکروفونی ببیند، تمایل به صحبت یا مصاحبه داشته باشد. او از حاشیه دوری می‌کند و حتی اطلاعات چندانی از زندگی خانوادگی‌اش در دست نیست. طارمی تنها یک‌بار حاضر شد گفت‌وگویی انجام دهد و در همان مصاحبه تأکید کرد که پست طبیعی و مورد علاقه‌اش، بازی در نقش شماره «۱۰» و پشت سر مهاجم نوک است.

با این حال، به نوشته این سایت، طارمی اگر در پست شماره «۹» نیز مورد استفاده قرار گیرد، توانایی لازم برای درخشش در آن نقش را دارد. در تیم ملی ایران نیز معمولاً در همین پست شماره «۱۰» به میدان می‌رود و عملکرد قابل‌توجهی دارد.

«iapopsi» در ادامه با لحنی انتقادی افزود: برخی از کارشناسان و تحلیلگران فوتبال که درک درستی از تاکتیک‌های بازی ندارند، وقتی مندلیبار سرمربی المپیاکوس، طارمی را در کنار ال‌کعبی به میدان می‌فرستد، فوراً نتیجه می‌گیرند تیم با سیستم ۲-۴-۴ بازی می‌کند! گویی هیچ‌کس قرار نیست اشتباهات تحلیلی‌شان را اصلاح کند.

این رسانه در پایان نوشت: تفاوت میان آرایش‌های ۲-۴-۴ و ۱-۳-۲-۴ برای چنین افرادی همچنان ناشناخته مانده است؛ چرا که اگر بخواهند توضیحی بدهند، حرف‌هایشان بیش از صد کلمه نخواهد بود. آنها به‌جای تحلیل دقیق فوتبال، بیشتر شبیه «پنیرسازانی از جزیره سیروس» هستند تا مفسرانی حرفه‌ای!

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
عملکرد ضعیف طارمی مقابل بارسلونا
احتمال غیبت طارمی در بازی با بارسلونا قوت گرفت
برنامه فشرده برای طارمی و ال‌کعبی در المپیاکوس
هماهنگی طارمی با سرمربی المپیاکوس جواب داد
المپیاکوس در اندیشه غافلگیری آاِک آتن/ طارمی در ترکیب اصلی؟
طارمی زیر ذره‌بین رسانه یونانی؛ المپیاکوس هنوز از مهاجم ایرانی راضی نیست
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
انتقاد روزنامه ایتالیایی از مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
دلیل تعویض طارمی و یارمچوک در دیدار برابر بارسلونا مشخص شد
طارمی و یارمچوک؛ از رقیب در پرتغال تا زوج خطرناک در المپیاکوس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
سومی ایران در رقابت‌های تنیس فجیره
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۳ - ۰ بایرلورکوزن/ پانزدهمین پیروزی متوالی شاگردان کمپانی + فیلم
پنالتی از دست رفته موراتا مانع پیروزی فابرگاس بر کونته/ نخستین شکست فصل برای آتالانتا
پاری سن ژرمن ۱ - ۰ نیس/ راموس جلوی یک تساوی دیگر را گرفت
پیروزی دوباره آرسنال با هفتمین کلین‌شیت پیاپی/ منچستریونایتد متوقف شد
VAR پیروزی را از پیکان گرفت/ فجر در وقت اضافه از شکست گریخت
از پیشنهاد‌های جدید برای جهانبخش تا خشم عربستانی‌ها از مسی + فیلم
دلیل اصلی به کما رفتن «صابر کاظمی» مشخص شد
ایران «جام جهانی شطرنج گوا» را با پیروزی آغاز کرد
از واکنش کری تا لبرون جیمز به خشونت پلیس آمریکا + فیلم
عیادت وزیر ورزش و جوانان از صابر کاظمی
سومی ایران در رقابت‌های تنیس فجیره
مروری بر حواشی و اتفاقات کشتی فرنگی و آزاد در هفته اخیر + فیلم
از صعود به فینال تنیس ایتالیا تا اخبار مربوط به لیگ برتر بسکتبال در ورزش بانوان + فیلم
پایان همکاری مهرداد خانبان با پرسپولیس
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با استقلال خوزستان
پایان مسابقات اسکیت اینلاین هاکی با معرفی تیم‌های برتر
تیم‌های مدال‌آور مسابقات ژیمناستیک مشخص شدند
اعزام تیم ملی مطابق مقررات کمیته ملی المپیک بود
روایت والیبالیست روس از حادثه برای صابر کاظمی
آخرین وضعیت مصدومیت سردار آزمون در امارات
بحران استقلال در بازی با الوحدات/ جانشین کوشکی چه بازیکنی خواهد بود؟
محکومیت سنگین پرسپولیس و سپاهان تایید شد
تغییر جدول لیگ برتر فوتبال/ سه امتیاز کسر شده به تیم‌های لیگ برتری بازمی‌گردد
اعلام زمان قرعه‌کشی یک شانزدهم جام حذفی
تحلیل رسانه یونانی از نقش طارمی در المپیاکوس
اتحادیه جهانی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهانی ۲۰۱۵ را تایید کرد
آغاز اردوی تیم ملی اسکیت اینلاین فری استایل از فردا
آگزبورگ ۰ - ۱ دورتموند/ تداوم برد‌ زنبور‌ها با گل گیراسی
آشتیانی: بازی پرسپولیس و تراکتور کیفیت لازم را نداشت
نبرد پیکان و فجر شهید سپاسی در ورزشگاه شهدای قدس