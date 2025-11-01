باشگاه خبرنگاران جوان - پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ بلال ماخوف و عبدالسلام گادیسوف در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ لاس‌وگاس آمریکا، فدراسیون کشتی در نامه نگاری‌های متعدد از اتحادیه جهانی کشتی خواست تا رسماً قهرمانی ایران در این مسابقات را تایید کند.

بر این اساس پیگیری‌های فدراسیون کشتی از اتحادیه جهانی نتیجه داد و این اتحادیه به طور رسمی قهرمانی تیم ایران را تایید کرد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در این رقابت‌ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کردند اما پس از ۱۰ سال رده‌بندی تیمی این مسابقات دچار تغییر شد و عنوان قهرمانی جهان از آن ایران شد.

فدراسیون کشتی پیگیری‌ها را آغاز کرده تا کاپ قهرمانی از روسیه به ایران منتقل شود. بدین ترتیب تیم ایران در تاریخ کشتی خود در رشته آزاد به ۷ قهرمانی و در رشته فرنگی به ۲ قهرمانی دست یافته است.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی جزو مدعیان بوده و تا سال ۲۰۲۵، هفت مرتبه در سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۶۵، ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۵ بر سکوی قهرمانی جهان ایستاده است. همچنین تیم ایران ۹ بار در سال‌های ۱۹۷۱، ۱۹۷۳، ۱۹۹۵، ۲۰۰۶ ، ۲۰۱۱ ، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ عنوان نایب قهرمانی جهان را بدست آورده است و ۱۴ بار در مکان سوم قرار گرفته است. تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات اوزان المپیکی ۲۰۲۴ نیز در جایگاه سوم قرار گرفت.

تاکنون ۱۶۸ مدال شامل ۵۴ مدال طلا ۶۰ نقره و ۵۴ برنز ره‌آورد ملی‌پوشان کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی بوده است.

همچنین تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برای اولین بار در تاریخ به صورت همزمان و با کسب ۱۵ مدال رنگارنگ شامل ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۵ مدال برنز در رقابت جهانی ۲۰۲۵ کرواسی بعنوان قهرمانی دست یافتند.