اداره هوانوردی فدرال آمریکا از کمبود بی‌سابقه کنترلر‌های ترافیک هوایی در نیمی از فرودگاه‌های اصلی این کشور در سایه تعطیلی دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس اعلام اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA)، تقریباً نیمی از ۳۰ فرودگاه شلوغ این کشور با کمبود کنترلر‌های ترافیک هوایی مواجه شده‌اند که این موضوع منجر به تأخیر در پرواز‌ها در سطح ملی شده است. این وضعیت در سی و یکمین روز از تعطیلی دولت فدرال رخ داده است.

غیبت کنترلر‌ها در روز جمعه، وسیع‌ترین مورد از زمان آغاز تعطیلی دولت محسوب می‌شود. منطقه نیویورک با ۸۰ درصد غیبت کارکنان، یکی از شدیدترین مناطق آسیب‌دیده اعلام شده است.

دستکم ۳۵ مرکز این اداره، از جمله چندین فرودگاه بزرگ، با مشکلات نیرو مواجه شده‌اند. فرودگاه‌های نیویورک، آستین، نیوآرک، فینیکس، واشنگتن، نشویل، دالاس و دنور تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و در برخی فرودگاه‌ها، میانگین تأخیر‌ها به یک ساعت یا بیشتر رسیده است.

این تعطیلی اجباری، موجب شده ۱۳،۰۰۰ کنترلر ترافیک هوایی و ۵۰،۰۰۰ مأمور اداره امنیت حمل‌ونقل (TSA) بدون دریافت دستمزد به کار خود ادامه دهند. اداره هوانوردی فدرال با اشاره به «استرس و خستگی شدید» کنترلر‌ها پس از ۳۱ روز کار بدون دستمزد، خواستار پایان تعطیلی دولت شد.

اگر این وضعیت در یک روز عادی جمعه رخ می‌داد، تأثیر آن بر سیستم به مراتب بدتر می‌بود. با این حال، مقامات خطوط هوایی اعلام کردند که به دلیل هالووین، ترافیک هوایی ۲۰ درصد کمتر از حد معمول بود و این به کاهش اثرات کمبود نیروی انسانی کمک کرد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت ردیابی پرواز FlightAware، در روز جمعه بیش از ۵،۶۰۰ پرواز با تأخیر و ۵۰۰ پرواز لغو شدند. در فرودگاه لاگواردیای نیویورک، ۵۰ درصد پرواز‌ها با تأخیر و ۱۲ درصد لغو شدند و میانگین تأخیر‌ها به ۱۴۰ دقیقه رسید.

خطوط هوایی خود را برای اختلالات پروازی بیشتر آماده می‌کنند. وزیر حمل‌ونقل آمریکا در این باره هشدار داد: «با ورود به این آخر هفته و هفته آینده، شاهد اختلالات بیشتری در حریم هوایی خواهیم بود.»

کمبود نیروی کنترل ترافیک هوایی روز پنجشنبه نیز باعث اختلال در پرواز‌های اورلاندو، دالاس/فورت وورث و واشنگتن دی. سی شده بود.

خطوط هوایی عمده مانند دلتا، یونایتد، ساوتوست و آمریکن، از کنگره خواسته‌اند تا به سرعت یک لایحه تأمین بودجه موقت (تصمیم موقت) را برای بازگشایی دولت تصویب کند. رئیس انجمن ملی کنترلر‌های ترافیک هوایی نیز به این درخواست پیوسته است.

تعطیلی دولت که از اول اکتبر آغاز شده، به دلیل توقف لایحه بودجه فدرال در کنگره ادامه یافته است. قانونگذاران جمهوری‌خواه خواهان تصویب یک لایحه تأمین بودجه «ساده» هستند، در حالی که دموکرات‌ها بر انجام مذاکره درباره تمدید یارانه‌های درمانی که در پایان سال منقضی می‌شوند، پافشاری می‌کنند.

این تعطیلی، کمبود‌های قبلی نیروی خدماتی را تشدید کرده و خطر ایجاد اختلالات گسترده مشابه مواردی که در سال ۲۰۱۹ به یک تعطیلی ۳۵ روزه دولت پایان داد، را تهدید می‌کند. اداره هوانوردی فدرال با کمبود حدود ۳،۵۰۰ کنترلر ترافیک هوایی نسبت به سطوح نیروی هدف مواجه است و بسیاری از آنان حتی پیش از این تعطیلی، اضافه‌کار اجباری و هفته‌های شش روزه کار می‌کردند.

منبع: رویترز

