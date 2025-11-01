عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در محدوده پالایشگاه پارسیان سپهر در شهرستان مهر آغاز شد و اجرای این پروژه گامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جنوب استان فارس به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم کلنگ‌زنی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در محدوده پالایشگاه پارسیان سپهر (سهامی خاص) شهرستان مهر با حضور مقامات استانی و محلی برگزار شد.

حسین کشتکار، رئیس اداره بهره‌برداری انتقال برق مهر و لامرد، در حاشیه این مراسم گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه در ماه‌های آینده، ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در این ناحیه به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و زمینه استفاده هرچه بیشتر از منابع پاک و پایدار انرژی فراهم می‌شود.

او افزود: این نیروگاه به‌وسیله دو خط تغذیه فشار متوسط به ایستگاه فوق توزیع خوزی متصل خواهد شد که این امر نقش مؤثری در کاهش بار ترانس‌های ایستگاه و افزایش پایداری شبکه برق منطقه دارد.

کشتکار همچنین بر حمایت همه‌جانبه شرکت برق منطقه‌ای فارس از سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: این شرکت با همکاری فرمانداری و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از سرمایه‌گذاران بومی حمایت می‌کند و تلاش دارد زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ‌مقیاس را در جنوب استان فراهم سازد.

شهرستان مهر در جنوب استان فارس واقع شده است.

منبع: شرکت برق منطقه‌ای فارس

