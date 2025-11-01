باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مثال‌هایی از پدافند غیرعامل که در زندگی روزمره قابل مشاهده است + فیلم

جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص پدافند غیرعامل نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار دکتر محسن ساسانی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد پدافند غیرعامل توضیحاتی را ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
مثال‌هایی از پدافند غیرعامل که در زندگی روزمره قابل مشاهده است + فیلم
young journalists club

پدافند غیرعامل در تغییر معادلات جنگ‌های ترکیبی موثر است

رونمايي از سامانه جديد پدافند هوايي

مثال‌هایی از پدافند غیرعامل که در زندگی روزمره قابل مشاهده است + فیلم
young journalists club

مفهوم  پدافند غیر عامل چیست و مردم باید چقدر از آن آگاهی داشته باشند؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۸۸۰

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۵۶۶

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۴۱۱
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۴۱۰

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۴۰

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.