باشگاه خبرنگاران جوان - سیمرغ در فرهنگ ما نمادی از پرندهای اساطیری و نیکمنش است؛ انتخاب این نام برای یک هواپیمای ترابری، پیام ضمنی «بالندگی»، «رهایی از وابستگی» و «صعود» را به همراه دارد.
ایران در جمع ۲۰ کشور هواپیماساز
در مراسمی با حضور حسین پورفرزانه رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امیر سرتیپ افشین خواجهفرد معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، پروازهای آزمایشی هواپیمای بومی «سیمرغ» با هدف اجرای الزامات و مقررات مربوط به دریافت گواهینامه صلاحیت پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری آغاز شد. پورفرزانه با اشاره به جایگاه علمی و فنی ایران در صنعت هوانوردی گفت: «تعداد کشورهایی که توانایی طراحی و تولید هواپیما را دارند، کمتر از ۲۰ کشور در جهان است و جمهوری اسلامی ایران یکی از این کشورها محسوب میشود که به دانش فنی طراحی و ساخت هواپیمای ترابری با تکیه بر توان داخلی و نخبگان جوان خود دست یافته است.»
پیشینه و توسعه پروژه
ویژگیهای فنی و کابردها
وضعیت فعلی و مراحل تست
اهمیت و پیامدها
ساخت یک هواپیما، بهویژه بهصورت بومی، برای یک کشور صرفا یک دستاورد فناورانه نیست، بلکه «ترکیبی از قدرت صنعتی، اقتصادی، نظامی و نمادین» است. اهمیت چنین چیزی را میتوان در چند محور توضیح داد:
خودکفایی و استقلال راهبردی
در جهان امروز، هواپیما یکی از پیچیدهترین محصولات صنعتی است؛ هزاران قطعه دارد که باید با دقت مهندسی بالا هماهنگ شوند. کشوری که بتواند چنین سامانهای را بسازد، در واقع ثابت میکند که:
توسعه فناوری و انتقال دانش
ساخت هواپیما یکی از محرکهای اصلی رشد فناوری در کشور است. برای تولید آن، رشتههای گوناگون باید با هم کار کنند:
به همین دلیل، پروژههای هوایی معمولا باعث «جهش فناوری در صنایع دیگر» هم میشوند؛ از خودروسازی تا انرژی و دفاع.
اثر اقتصادی و اشتغالزایی
کاربرد نظامی و دفاعی
در سطح نظامی، ساخت هواپیما به کشور امکان میدهد:
قدرت نمادین و جایگاه بینالمللی
توانایی ساخت هواپیما در جهان بهنوعی «نشان بلوغ صنعتی و علمی» کشور است. در عمل، کمتر از ۲۰ کشور در دنیا توان تولید کامل هواپیما (از طراحی تا پرواز) را دارند. بنابراین، داشتن یک برنامهٔ موفق در این حوزه، جایگاه علمی و سیاسی کشور را ارتقا میدهد و نوعی «قدرت نرم» محسوب میشود.
کاربردهای مدنی و انسانی
هواپیماهای بومی میتوانند در مواردی چون امدادرسانی، انتقال بیماران، اطفای حریق، یا رساندن مواد غذایی و دارو به مناطق دورافتاده استفاده شوند، نقش حیاتی در مدیریت بحرانهای ملی دارند.
منبع: همشهری آنلاین