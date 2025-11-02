باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین با اشاره به پیشینه چند هزارساله باغستان سنتی قزوین گفت: باغستان قزوین در دنیا نمونهای منحصربهفرد است؛ تا جایی که در کتاب ایران عصر مشروطیت آمده ناصرالدینشاه قاجار به سفیر انگلستان گفته است: شما را به باغی دعوت میکنم که در میان آن شهری قرار دارد و آن شهر، قزوین است.
وی ثبت جهانی این اثر را اقدامی ارزشمند و تاثیرگذار در معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی دانست و افزود: این رویداد بیتردید موجب رونق گردشگری، جذب سرمایهگذاری و تقویت توسعه همهجانبه استان خواهد شد.
استاندار قزوین با اشاره به برنامههای آتی استان در حوزه میراث فرهنگی گفت: ثبت جهانی منطقه الموت و مسجد جامع قزوین نیز در دستور کار قرار دارد و پیگیریهای کارشناسی آن در حال انجام است.
نوذری در بخش دیگری از سخنان خود درباره شاخصهای کلیدی توسعه در حوزه منابع طبیعی افزود: در برنامه هفتم توسعه، تاکید ویژهای بر محیطزیست، منابع طبیعی و آمایش سرزمین شده است و در این مسیر نباید صرفاً به اعتبارات دولتی متکی بود، بلکه باید از مشارکت بخش خصوصی، جوامع محلی و گروههای مردمی نیز بهره گرفت.
وی مولدسازی و خلق منابع مالی نوآورانه را از الزامات مدیریت نوین دانست و گفت: این هنر مدیریت است که بتواند با استفاده از روشهای خلاقانه، طرحهای عمرانی و زیربنایی را به سرانجام برساند.
استاندار قزوین در ادامه با اشاره به پروژه ملی چشمه نور یا همان طرح چشمه ایران، بر لزوم تامین اعتبارات لازم ظرف هشت روز از محل مالیاتهای استانی تاکید کرد و از ادارات صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی و صنایع خواست با تمام ظرفیت برای راهاندازی این طرح همکاری کنند.
نوذری با بیان اینکه نگاه توسعهای استان باید همراه با ملاحظات زیستمحیطی و پدافندی باشد، تصریح کرد: در عین حال نباید مانع رشد تولید و سرمایهگذاری شد و هرجا امکان حمایت از تولید وجود دارد، باید از ظرفیت قانونی برای رفع موانع استفاده شود.
وی همچنین از مدیرانکل خواست روزهای دوشنبه را به ملاقات عمومی با مردم اختصاص دهند و از طریق سفرهای شهرستانی، از مسائل و مشکلات مناطق مختلف آگاهی یابند.
منبع: ایرنا