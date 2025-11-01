باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مهم‌ترین خرید فصل استقلال حسن یزدانی است! + فیلم

حسین یزدانی، ستاره کشتی ایران به تیم استقلال پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن یزدانی قهرمان جهان و دارنده دو مدال طلا و نقره المپیک با تیم کشتی استقلال به توافق رسید.

بنابراین یزدانی بمب نقل و انتقالات استقلال در کشتی لقب گرفت و در فصل جدید لیگ با نام استقلال روی تشک می رود.

 

 

 

مطالب مرتبط
مهم‌ترین خرید فصل استقلال حسن یزدانی است! + فیلم
young journalists club

گفتگوی عیدانه با پیشکسوت باشگاه استقلال

مهم‌ترین خرید فصل استقلال حسن یزدانی است! + فیلم
young journalists club

رقم قرارداد الحاجى گرو با استقلال مشخص شد

مهم‌ترین خرید فصل استقلال حسن یزدانی است! + فیلم
young journalists club

تمرین وزنه استقلالى‌ها زیر نظر مربیان

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۸۸۰

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۵۶۶

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۴۱۱
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۴۱۰

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۴۰

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حسن کجایی
۰
۱
پاسخ دادن