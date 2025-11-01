براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۴ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز. در دشت آزادگان به عدد ۲۷۶ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و این شهر در وضعیت «بنفش» و بسیار ناسالم  قرار دارد.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهرهای آغاجری ۱۵۶، اهواز ۱۶۴، بهبهان ۱۶۰، شوشتر ۱۵۷، کارون۱۶۲، ملاثانی ۱۶۰ و هویزه ۱۸۰ ثبت شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

این شاخص در شهرهای اندیمشک ۱۴۰، ایذه ۱۲۲، خرمشهر۱۲۷، شادگان۱۲۵، ماهشهر ۱۳۳ و هندیجان ۱۲۹   در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان ، اندیکا ، باغ‌ملک ، دزفول، دهدز، رامهرمز ، شوش، لالی، رامهرمز مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده‌ است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.‌

