فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: در ۴ روز گذشته، ۳۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی دولتی آزاد سازی و به بیت المال اعاده شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ندا حسین پور - سرهنگ سعید شعبان زاده فرمانده یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی گفت: یگان حفاظت این اداره کل، ضمن رصد و کنترل روزانه با اولویت پیشگیری از تصرفات، نسبت به اجرای۳ فقره حکم قضایی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از اراضی دولتی به مساحت  ۳۱ هزار و ۶۰۰ مترمربع واقع در شهر قزوین، اقدام کرده است.

شعبان زاده افزود: این اقدام با هماهنگی و حضور اداره حقوقی و یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی و همچنین نماینده دادستان و اجرای احکام قزوین و عوامل انتظامی صورت گرفت.

فرمانده یگان حفاظت زمین و مسکن اداره کل راه و شهرسازی بیان کرد: یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در استان قزوین در راستای اجرای طرح تشدید حفاظت از اراضی، ضمن انجام اقدامات پیشگیرانه، به طور مداوم تصرف‌ها و تعرض‌های احتمالی به اراضی دولتی را رصد کرده و در صورت اقدام به تخلف به طور قانونی موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

سرهنگ سعید شعبان زاده گفت: شهروندان با مشاهده هر گونه تعرض و تخلف می‌توانند موارد را به شماره سامانه پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.

