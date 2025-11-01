باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژنرال «دان کین»، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در جریان سفر اخیر خود به فلسطین اشغالی، با استفاده از بالگرد به ارزیابی میدانی از وضعیت نوار غزه پرداخت و بر روند اجرای آتشبس نظارت کرد. این گشت هوایی که عصر روز گذشته انجام شد، مناطقی را در بر میگرفت که در جریان عملیاتهای نظامی اخیر رژیم صهیونیستی، خسارات گستردهای متحمل شدهاند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی از جمله روزنامه یدیعوت آحارونوت، ژنرال کین در جلسات محرمانه با فرماندهان ارشد نظامی رژیم صهیونیستی، موضوعات متعددی از جمله هماهنگیهای امنیتی، آینده غزه پس از جنگ و برنامههای بازسازی را مورد بررسی قرار داد. اگرچه جزئیات دقیق این مذاکرات افشا نشده است.
یکی از بخشهای مهم این سفر، بازدید ژنرال کین از مرکز هماهنگی مدنی و نظامی آمریکا و اسرائیل در شهر «کریات گات» واقع در جنوب فلسطین اشغالی بود. این مرکز که اخیراً توسط فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) تأسیس شده، مسئولیت نظارت بر اجرای توافق آتشبس و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه به غزه را بر عهده دارد.
این سفر دومین دیدار ژنرال کین از منطقه در مدت زمان کوتاهی محسوب میشود. وی پیشتر در اواسط اکتبر سال جاری، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را در سفر به منطقه همراهی کرده و در آن زمان نیز با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار کرده بود. تداوم این سفرهای میدانی نشاندهنده توجه ویژه واشنگتن به تحولات منطقه و نظارت مستقیم بر روند اجرای توافقهای امضا شده است.
منبع: الجزیره