راهکاری برای افزایش اشتهای کودکان + فیلم

متخصص اطفال در مورد افزایش اشتهای کودکان نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سمانه شاه حسینی، متخصص اطفال گفت: کودکان همسن فرزندتان را به عنوان الگوی غذا خوردن نشان دهید.

 

 

 

 

ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
از سردی معده است باید غذای های گرم صبح به کودکان داد تا اشتها باز شود پرخوری خوب نیست غذای سالم و مفید خرما عسل با طبع گرم
۰
۱
پاسخ دادن