باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اجرای طرحهای مناسبسازی فضاهای شهری برای افراد دارای محدودیتهای جسمی و حرکتی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، درمجموع یکمیلیون و ۵۸۵ هزار و ۷۶۷ متر طول معبر جهت مناسبسازی به مناطق مختلف شهر تهران ابلاغ شده است که از این میزان، تاکنون یکمیلیون و ۲۵ هزار و ۵۶۱ متر طول معابر بهصورت کامل مناسبسازی شدهاند.
صارمی با اشاره به روند افزایشی اقدامات در این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۰ برای جانبازان و معلولان ۳۰ ساختمان و ۲۲ بوستان مناسبسازی شدند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۲ ساختمان به فهرست فضاهای مناسبسازیشده اضافه شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۴۷ ساختمان و ۵۸ بوستان برای استفاده آسانتر شهروندان دارای معلولیت و سالمندان آماده شد. در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۴۱ ساختمان و ۳۵ بوستان بهسازی شده رسید.
به گفته صارمی، در سال جاری نیز ۲۸۸ هزار و ۵۴۰ متر طول معابر برای مناسبسازی ابلاغ شده که تاکنون ۱۵۴ هزار و ۲۴۱ متر طول آن اجرا شده است. در این دوره ۴۳ ساختمان و ۵۸ بوستان نیز بهطور کامل مناسبسازی شدهاند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: در دوره اخیر مجموعاً ۲۱۳ ساختمان و ۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسبسازی شده و شهرداری با هدف تحقق «شهر دسترسپذیر برای همه» همچنان این روند را با جدیت دنبال میکند.
منبع: شهر