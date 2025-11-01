طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، شهرداری تهران بیش از یک‌میلیون متر طول معبر را مناسب‌سازی کرده و ۲۱۳ ساختمان و ۱۷۳ بوستان را برای دسترس‌پذیری همه شهروندان تجهیز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با تاکید بر اجرای طرح‌های مناسب‌سازی فضاهای شهری برای افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حرکتی اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴، درمجموع یک‌میلیون و ۵۸۵ هزار و ۷۶۷ متر طول معبر جهت مناسب‌سازی به مناطق مختلف شهر تهران ابلاغ شده است که از این میزان، تاکنون یک‌میلیون و ۲۵ هزار و ۵۶۱ متر طول معابر به‌صورت کامل مناسب‌سازی شده‌اند.

صارمی با اشاره به روند افزایشی اقدامات در این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۰ برای جانبازان و معلولان ۳۰ ساختمان و ۲۲ بوستان مناسب‌سازی شدند. در سال ۱۴۰۱ نیز ۵۲ ساختمان به فهرست فضاهای مناسب‌سازی‌شده اضافه شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲، ۴۷ ساختمان و ۵۸ بوستان برای استفاده آسان‌تر شهروندان دارای معلولیت و سالمندان آماده شد. در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۴۱ ساختمان و ۳۵ بوستان بهسازی شده رسید.

به گفته صارمی، در سال جاری نیز ۲۸۸ هزار و ۵۴۰ متر طول معابر برای مناسب‌سازی ابلاغ شده که تاکنون ۱۵۴ هزار و ۲۴۱ متر طول آن اجرا شده است. در این دوره ۴۳ ساختمان و ۵۸ بوستان نیز به‌طور کامل مناسب‌سازی شده‌اند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: در دوره اخیر مجموعاً ۲۱۳ ساختمان و ۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده و شهرداری با هدف تحقق «شهر دسترس‌پذیر برای همه» همچنان این روند را با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: مناسب سازی شهری ، معابر شهری ، امکانات معلولان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
منظورشون از مناسب سازی چمن کاری و گلکاری و کلا جا برا بازی کردن مردم نذاشتنه
۰
۰
پاسخ دادن
