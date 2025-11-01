باشگاه خبرنگاران جوان - راهبردهای اجرایی و برنامههای ویژه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با محور دانشآموز، خلاقیت و محتوامحوری اعلام شد. این مناسبت ملی و انقلابی فرصتی برای تعمیق هویت دینی، ملی و انقلابی دانشآموزان و نمایش همبستگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یکی از مهمترین ایامالله انقلاب اسلامی، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار بینالمللی است و هر سال بهصورت گسترده در مدارس، مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش کشور گرامی داشته میشود.
برگزاری مراسمهای ۱۳ آبان امسال با تکیه بر ساحت سیاسی ـ اجتماعی تربیت و راهکار ۲ـ۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با هدف تعمیق تقوای الهی، خویشتنداری، انتخابگری درست و تعالیبخش مستمر طراحی شده است. این طرحها همچنین زمینه مشارکت فعال و خلاقانه دانشآموزان و فرهنگیان را فراهم میسازد و به تقویت روحیه مقاومت، هویت ملی و دینی و نشاط اجتماعی کمک میکند.
اهداف این برنامهها شامل تقویت روحیه استکبارستیزی و بصیرت سیاسی دانشآموزان، پرورش هویت انقلابی، معرفی اسناد تاریخی مرتبط با ۱۳ آبان در قالبهای نوین، و گسترش نقش تشکلهای دانشآموزی در اجرای میدانی برنامههاست.
در همین چارچوب، مهمترین رویدادهای پیشبینیشده برای گرامیداشت یومالله سیزدهم آبان عبارتاند از:
تشکیل نشستهای هماهنگی و برنامهریزی در سطح استان، منطقه و مدرسه با حضور مدیران، معاونان پرورشی و نمایندگان تشکلهای دانشآموزی؛
فضاسازی مدارس و کلاسهای درس با محوریت تشکلها و شوراهای دانشآموزی؛
نواختن زنگ روز دانشآموز و استکبارستیزی رأس ساعت ۸ صبح روز سهشنبه ۱۳ آبان در تمامی مدارس کشور با شعار «متحد، استوار، مقابل استکبار»؛
پویش همخوانی سرود ۱۳ آبان و ارسال اجرای دانشآموزان در بخش «رویدادهای شاد»؛
پویش «من و رفیقام»؛ با محور ارجگذاری به شهدای جنگ اخیر ۱۲ روزه و تداوم راه آنان با هشتگ #رفیق_من؛
اجرای گروه سرود هزارنفره ۱۳ آبان در مراسم راهپیمایی و تولید کلیپ حرفهای متناسب با هر استان؛
رویداد پلاکاردنویسی و دستسازههای دانشآموزی با موضوع استکبارستیزی، پیروزی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و نمادهای اقتدار ملی؛
ایجاد غرفههای دانشآموزی با محور فعالیتهای فرهنگی، هنری و فناوری مانند لیگ جت و رادیو مقاومت؛
برگزاری رویداد «آخراشه» در مدارس و کانونهای فرهنگی با موضوع جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی؛
برگزاری پویش کتابخوانی ایستگاه خیابان روزولت در نرمافزار کتابنوش؛
اجرای دو بازی محیطی آموزشی با محوریت مبارزه با استکبار جهانی:
ایستگاه خیابان روزولت (ویژه متوسطه اول و دوم)
صدای امواج (ویژه دبستان دوره دوم)
اطلاعات این بازیها از طریق کانال تربیت سیاسی @tse در پیامرسان شاد منتشر میشود.
اجرای این برنامهها میتواند با حضور فعال دانشآموزان و فرهنگیان، جلوهای درخشان از مقاومت ملی، هویت انقلابی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در صحنه آموزش و پرورش رقم بزند.
منبع: مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش