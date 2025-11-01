راهبردهای اجرایی و برنامه‌های ویژه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با محور دانش‌آموز، خلاقیت و محتوامحوری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوانراهبردهای اجرایی و برنامه‌های ویژه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی  با محور دانش‌آموز، خلاقیت و محتوامحوری اعلام شد. این مناسبت ملی و انقلابی فرصتی برای تعمیق هویت دینی، ملی و انقلابی دانش‌آموزان و نمایش همبستگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ایام‌الله انقلاب اسلامی، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و استکبار بین‌المللی است و هر سال به‌صورت گسترده در مدارس، مناطق و ادارات کل آموزش و پرورش کشور گرامی داشته می‌شود.

برگزاری مراسم‌های ۱۳ آبان امسال با تکیه بر ساحت سیاسی ـ اجتماعی تربیت و راهکار ۲ـ۲ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با هدف تعمیق تقوای الهی، خویشتنداری، انتخابگری درست و تعالی‌بخش مستمر طراحی شده است. این طرح‌ها همچنین زمینه مشارکت فعال و خلاقانه دانش‌آموزان و فرهنگیان را فراهم می‌سازد و به تقویت روحیه مقاومت، هویت ملی و دینی و نشاط اجتماعی کمک می‌کند.

اهداف این برنامه‌ها شامل تقویت روحیه استکبارستیزی و بصیرت سیاسی دانش‌آموزان، پرورش هویت انقلابی، معرفی اسناد تاریخی مرتبط با ۱۳ آبان در قالب‌های نوین، و گسترش نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در اجرای میدانی برنامه‌هاست.

در همین چارچوب، مهم‌ترین رویدادهای پیش‌بینی‌شده برای گرامیداشت یوم‌الله سیزدهم آبان عبارت‌اند از:

تشکیل نشست‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی در سطح استان، منطقه و مدرسه با حضور مدیران، معاونان پرورشی و نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی؛

فضاسازی مدارس و کلاس‌های درس با محوریت تشکل‌ها و شوراهای دانش‌آموزی؛

نواختن زنگ روز دانش‌آموز و استکبارستیزی رأس ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در تمامی مدارس کشور با شعار «متحد، استوار، مقابل استکبار»؛

پویش همخوانی سرود ۱۳ آبان و ارسال اجرای دانش‌آموزان در بخش «رویدادهای شاد»؛

پویش «من و رفیقام»؛ با محور ارج‌گذاری به شهدای جنگ اخیر ۱۲ روزه و تداوم راه آنان با هشتگ #رفیق_من؛

اجرای گروه سرود هزارنفره ۱۳ آبان در مراسم راهپیمایی و تولید کلیپ حرفه‌ای متناسب با هر استان؛

رویداد پلاکاردنویسی و دست‌سازه‌های دانش‌آموزی با موضوع استکبارستیزی، پیروزی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه و نمادهای اقتدار ملی؛

ایجاد غرفه‌های دانش‌آموزی با محور فعالیت‌های فرهنگی، هنری و فناوری مانند لیگ جت و رادیو مقاومت؛

برگزاری رویداد «آخراشه» در مدارس و کانون‌های فرهنگی با موضوع جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی؛

برگزاری پویش کتابخوانی ایستگاه خیابان روزولت در نرم‌افزار کتاب‌نوش؛

اجرای دو بازی محیطی آموزشی با محوریت مبارزه با استکبار جهانی:

ایستگاه خیابان روزولت (ویژه متوسطه اول و دوم)

صدای امواج (ویژه دبستان دوره دوم)

اطلاعات این بازی‌ها از طریق کانال تربیت سیاسی @tse در پیام‌رسان شاد منتشر می‌شود.

اجرای این برنامه‌ها می‌تواند با حضور فعال دانش‌آموزان و فرهنگیان، جلوه‌ای درخشان از مقاومت ملی، هویت انقلابی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را در صحنه آموزش و پرورش رقم بزند.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: روز دانش آموز ، سیزده آبان روز استکبار ستیزی
