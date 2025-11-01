باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجتالاسلام محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره باقی مانده ایران در لیست سیاه FATF پس از پذیرش لوایح CFT و پالرمو گفت: سازمانهای بینالمللی حتماً باید مصوبهای را که تصویب کردهایم و به رئیسجمهور ابلاغ شده، اجرا کنند و ایران را از لیست سیاه خارج کنند لذا ما باید پیگیر باشیم؛ دولت ما باید پیگیر باشد تا از فوایدی که این موضوع میتواند داشته باشد، حتماً استفاده کنیم.
نماینده مردم بناب در مجلس اظهار کرد: اگر آنها سیاسیکاری کردهاند، تصمیمات خودمان را در مجلس خواهیم داشت لذا امیدوارم دیگر بهانهای برای سازمانهای بینالمللی و موضوعاتی که دنبال میکردند، باقی نماند و بیایند ایران را از لیست سیاه خارج کنند و مثل کشورهای دیگر بهصورت عادی با ایران کارشان را انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این مطلب که مخالفان FATF میگویند چون اسرائیل عضو آن است، به همین دلیل آمریکا و کشورهای دیگر اجازه نمیدهند ایران از فهرست سیاه خارج شود، بیان کرد: درخصوص اینکه کشوری که جعلی است و بیاید در سازمانهای بینالمللی نفوذ کند و کار خود را پیش ببرد باید دستگاه دیپلماسی کشور فعال باشد و برای دفاع از حق مردم این مسائل را پیگیری کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر اسرائیل نمیگذارد، به نظر من باید شکایتهایی در سازمانهای بینالمللی مطرح کنیم که چرا اسرائیل چنین کاری را انجام نمیدهد. به نظر میرسد ما در این خصوص باید فعال عمل کنیم و منفعل نباشیم دستگاه دیپلماسی باید دنبال این موضوع باشد و حقوق مردم ایران را مطالبه کند وگرنه یک کشور مخالف باشد و اجازه نمیدهد حتماً سازوکاری دارد که باید پیگیر باشیم و مطالبات خودمان را دنبال کنیم.
باقری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه الان که ایران عضو CFT و پالرمو شده، آیا احتمال دارد در نشستهای آینده، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند؟، گفت: باید این کار انجام شود، چون این اقدام در جامعه بینالمللی و در جامعه ایران یک حرکت مثبت بود که ما آن را پذیرفتیم و باید در آیندهای نهچندان دور، ایران را از لیست سیاه خارج کنند و اگر این کار را انجام ندهند و در مقابل ایران قرار بگیرند آنها مقصر جلوه داده میشوند چراکه دستگاه قانونگذاری ما این موضوع را پذیرفته و ما پیگیر مطالبات مردم خواهیم بود.