عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه خارج کنند و اگر این کار را انجام ندهند آنها مقصر خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره باقی مانده ایران در لیست سیاه FATF پس از پذیرش لوایح CFT و پالرمو گفت: سازمان‌های بین‌المللی حتماً باید مصوبه‌ای را که تصویب کرده‌ایم و به رئیس‌جمهور ابلاغ شده، اجرا کنند و ایران را از لیست سیاه خارج کنند لذا ما باید پیگیر باشیم؛ دولت ما باید پیگیر باشد تا از فوایدی که این موضوع می‌تواند داشته باشد، حتماً استفاده کنیم.

نماینده مردم بناب در مجلس اظهار کرد: اگر آنها سیاسی‌کاری کرده‌اند، تصمیمات خودمان را در مجلس خواهیم داشت لذا امیدوارم دیگر بهانه‌ای برای سازمان‌های بین‌المللی و موضوعاتی که دنبال می‌کردند، باقی نماند و بیایند ایران را از لیست سیاه خارج کنند و مثل کشورهای دیگر به‌صورت عادی با ایران کارشان را انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این مطلب که مخالفان FATF می‌گویند چون اسرائیل عضو آن است، به همین دلیل آمریکا و کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند ایران از فهرست سیاه خارج شود، بیان کرد: درخصوص اینکه کشوری که جعلی است و بیاید در سازمان‌های بین‌المللی نفوذ کند و کار خود را پیش ببرد باید دستگاه دیپلماسی کشور فعال باشد و برای دفاع از حق مردم این مسائل را پیگیری کند. 

این نماینده مجلس اضافه کرد: اگر اسرائیل نمی‌گذارد، به نظر من باید شکایت‌هایی در سازمان‌های بین‌المللی مطرح کنیم که چرا اسرائیل چنین کاری را انجام نمی‌دهد. به نظر می‌رسد ما در این خصوص باید فعال‌ عمل کنیم و منفعل نباشیم دستگاه دیپلماسی باید دنبال این موضوع باشد و حقوق مردم ایران را مطالبه کند وگرنه یک کشور مخالف باشد و اجازه نمی‌دهد حتماً سازوکاری دارد که باید پیگیر باشیم و مطالبات خودمان را دنبال کنیم.

باقری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه الان که ایران عضو CFT و پالرمو شده، آیا احتمال دارد در نشست‌های آینده، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند؟، گفت: باید این کار انجام شود، چون این اقدام در جامعه بین‌المللی و در جامعه ایران یک حرکت مثبت بود که ما آن را پذیرفتیم و باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه خارج کنند و اگر این کار را انجام ندهند و در مقابل ایران قرار بگیرند آنها مقصر جلوه داده می‌شوند چراکه دستگاه قانون‌گذاری ما این موضوع را پذیرفته و ما پیگیر مطالبات مردم خواهیم بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: لوایح FATF ، لایحه CFT ، لایحه پالرمو
خبرهای مرتبط
سپهوند در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
طرح دوفوریتی مخالفان FATF برای جلوگیری از عضویت در آن/ بدون پالرمو و CFT با کشورهای دوست هم نمی‌توان معامله کرد
پوردهقان مطرح کرد
پیوستن ایران به CFT؛ امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی
صمصامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
تصویب CFT پس از اجرای اسنپ‌بک مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب است
دهنوی: ابهام لایحه CFT سال ۹۷ در مجلس برطرف شده بود
قائم پناه: امیدواریم آمریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF به زودی محقق شود
رئیس‌جمهوری قانون الحاق دولت ایران به CFT را ابلاغ کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پس مقصر کی هست که ما مردم به این روز افتادیم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
حتما خارج می کنند!!!!
۰
۴
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۲۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تمام سمتهای مملکت را‌گرفتن
اوخت میگن چرا نخبگان از مملکت فرار میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگه گفتی معنی FATF یلنی چی / میدونم الکی نرفتی تو مجلس
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اگه نکردن تنگه هرمز رو ببندیم
خخخ
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رییس FATF
۱۶:۱۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بله قربان حتما. تا شما یک چرت بزنید اسم ایران را از لیست حذف خواهم کرد
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هدف غرب تجزیه ایرانه
۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
افراد ساده لوح و خوشخیال که حتی بعد از حمله نظامی به کشور هنوز به دشمنی دشمن و ابزارش باور ندارن
۷
۱۲
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چشم . امر دیگه ای باشه حاجیییییییییییییی
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بایدش برا شماست حاج آقا
اونا براشون مهم نیست
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
امر دیگر نیست
باشه به ترامپ میگم بهشون بگه
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
باید همه دنیا را به مراجع قضایی معرفی کنیم.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چقدر خوشخیالی برادر!
هرگز اروپا دست از فشار علیه ایران بر نمیداره. چه با fatf، چه بدون اون. هرچند چنین انفاقی نمی افته.
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آقای محترم شمابایدبه کاراصلیت بپردازید نه به کاری که تخصص ندارید.
۱
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۴:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مملکت دست کی افتاده
۱
۱۷
پاسخ دادن
۱۲
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
آخرین اخبار
هیچ کارفرمایی نباید از اتباع غیرمجاز استفاده کند/ لزوم ایجاد بانک اطلاعات جامع برای تعیین تعداد دقیق اتباع
رژیم صهیونیستی از آشوب و نسل‌کشی در سودان خوشحال است/ آمریکا می‌خواهد کشور‌های بزرگ منطقه را تجزیه کند
مهاجرت نخبگان مهلک‌ترین ضربه به ایران است
قالیباف: از دست رفتن یکپارچگی سرزمینی به ضرر مردم و همسایگان سودان است
عدم اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل جرم‌انگاری شده است
واکنش فضائلی به انتشار اخبار جعلی یک رسانه وابسته به منافقین
عراقچی: تروریسم و خشونت به هر شکل و در هر نقطه از جهان باید همواره محکوم شود
خبر جلسه محرمانه و برکناری یکی از وزرای دولت کذب است
عراقچی روز ملی الجزایر را تبریک گفت
عراقچی: برای هر احتمالی آماده‌ایم
رسایی: جبهه شریان با همان رویکرد مجلس دوازدهم در انتخابات شوراها شرکت خواهد کرد
عارف: هوش مصنوعی باید در همه خدمات کشور جایگاه خود را پیدا کند
بسیاری از استان‌ها برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کرده‌اند
وزیر کشور: صحت، دقت و سرعت ۳ ویژگی برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان
گسترش همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
پزشکیان: نباید بگذاریم مشعل‌ها به صورت روزانه سرمایه‌های ملی را بسوزانند
تامین آب صنایع با مصرف بیش از ۳۰۰ هزار مترمکعب در سال از طریق پروژه‌های انتقال آب
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه هوایی شهید حسینی
تاکید جامعه اطلاعاتی کشور بر هم‌افزایی لایه دفاع و امنیت در مصون‌سازی از زیرساخت‌ها
باید در آینده‌ای نه‌چندان دور، ایران را از لیست سیاه FATF خارج کنند
بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست/ خسارت پرونده کرسنت ناشی از تعلل در نظام تصمیم‌گیری کشور است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۰ آبان