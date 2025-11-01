باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۲۰۲۵ با حملات مسلحانه علیه شخصیتهای سیاسی و نهادهای دولتی آمریکا، از جمله قتل چارلی کرک و حمله به مراکز CDC، نشان داده که خشونت سیاسی میتواند به نقطه عطفی در جامعه برسد و تهدیدی برای دموکراسی باشد.
درس تاریخی: جمهوری وایمار
جمهوری وایمار در آلمان پس از جنگ جهانی اول با خشونت متولد شد. انقلاب ۱۹۱۸ و شورشهای سیاسی، زمینهساز بحران سیاسی و خشونت خیابانی شد. حتی زمانی که دولت مرکزی نسبتا مستقر شد، گروههای راست و چپ افراطی به خشونت و ترور متوسل شدند.
پیوند خشونت سیاسی و فروپاشی دموکراسی
سیاستمداران و گروههای دشمن دموکراسی، مانند نازیها و کمونیستها، از خشونت خیابانی برای تضعیف اعتماد عمومی و تضعیف نهادهای دموکراتیک بهره بردند. کودتای پرسن در ۱۹۳۲ و رویدادهای خشونتآمیز مانند «یکشنبه خونین آلتونا» نمونههایی از فروپاشی دموکراسی هستند.
پیامدها برای امروز
خشونت سیاسی میتواند دموکراسی را از درون نابود کند. آمریکا هنوز به این نقطه نرسیده، اما هر شهروند و نهاد سیاسی مسئولیت دارد خشونت را محکوم کرده و اختلافات سیاسی را از طریق انتخابات آزاد و بیان آزاد حل کند، نه از طریق خشونت و اسلحه.
منبع: کانال تلگرامی رندنگار بینالملل