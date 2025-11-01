حجت‌الاسلام گلپایگانی گفت:طبق برآورد‌های خانه‌ای‌بی، تاکنون حدود ۱۰۵۰ نفر از بیماران به طور مستقیم از خدمات، دارو و پانسمان‌های این مرکز بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حجت‌الاسلام سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیرعامل خانه‌ای‌بی، با اشاره به فعالیت رسمی این نهاد تحت مجوز وزارت کشور گفت: در حال حاضر، بر اساس آمار جهانی، از هر ۵۰ هزار تولد زنده، یک نفر ممکن است به بیماری‌ای‌بی مبتلا باشد. بر این مبنا، انتظار می‌رود در کشور ما بین هزار تا هزار و ۲۵۰ نفر مبتلا وجود داشته باشند. 

وی گفت: طبق برآورد‌های خانه‌ای‌بی، تاکنون حدود ۱۰۵۰ نفر از بیماران به طور مستقیم از خدمات، دارو و پانسمان‌های این مرکز بهره‌مند می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود تعداد بیماران شناسایی‌نشده نیز بسیار اندک باشد.

وی افزود: امیدواریم با اطلاع‌رسانی و همکاری رسانه‌ها، بیماران احتمالی در نقاط مختلف کشور که تاکنون شناسایی نشده‌اند نیز بتوانند از خدمات خانه‌ای‌بی بهره‌مند شوند.

مدیرعامل خانه‌ای‌بی با اشاره به نیاز حیاتی بیماران به پانسمان‌های تخصصی اظهار کرد: پانسمان مورد استفاده برای بیماران‌ای‌بی در کشور سوئد توسط شرکت مولنلیکه سوئدی تولید می‌شود. استفاده از این پانسمان در بیش از ۱۵۰ کشور جهان نشان‌دهنده کیفیت و کارایی منحصر‌به‌فرد آن است. هیچ تولیدکننده‌ای تاکنون نتوانسته محصولی با ویژگی‌های درمانی مشابه عرضه کند.

هاشمی گلپایگانی توضیح داد: این پانسمان‌ها با داشتن لایه سیلیکونی و ترکیبات خاص، عفونت زخم را جذب و از پیشرفت آن جلوگیری می‌کنند. در مواردی که از پانسمان‌های مشابه ساخت دیگر کشور‌ها استفاده شده است، نتیجه رضایت‌بخش نبوده و حتی منجر به تشدید مشکلات بیماران شده است.

وی تاکید کرد: اینکه کشور ما از این پانسمان وارداتی استفاده می‌کند، نشانه ضعف یا ناتوانی نیست؛ بلکه به دلیل صرفه اقتصادی یا فقدان فناوری لازم برای تولید مشابه آن در داخل است. با این حال، شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی هم‌اکنون به‌طور جدی در حال تحقیق و توسعه برای بومی‌سازی این فناوری هستند.

هاشمی گفت: از سال ۲۰۱۸، این پانسمان‌ها مشمول تحریم‌های بین‌المللی شده‌اند. با این وجود، تلاش‌های حقوقی و بین‌المللی متعددی برای رفع این مشکل از سوی خانه‌ای‌بی و نمایندگان بیماران در حال پیگیری است.

وی گفت: ان‌شاءالله به مرحله‌ای برسیم که این نوع پانسمان‌های حیاتی به دست متخصصان ایرانی و با فناوری بومی تولید شود تا بیماران‌ای‌بی کشور بدون دغدغه از خدمات درمانی باکیفیت برخوردار شوند.

مدیرعامل خانه‌ای‌بی، با انتقاد از برخی نگاه‌های نادرست نسبت به بیماران مبتلا به‌ای‌بی در نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: معلمان عزیز، نخستین تربیت‌کنندگان جامعه پس از والدین هستند و نقش بی‌بدیلی در پرورش نسل آینده دارند. با این حال، متأسفانه در برخی موارد، آموزش‌وپرورش و مدیران مدارس شناخت کافی از ماهیت بیماری‌ای‌بی ندارند و تصور می‌کنند این بیماری واگیردار است؛ در حالی‌که چنین تصوری کاملاً نادرست است و این بیماری به هیچ عنوان سرایت‌پذیر نیست.

وی افزود: برای اثبات این موضوع بار‌ها در برنامه‌های تلویزیونی، به‌صورت عملی نشان داده‌ام که‌ای‌بی واگیر ندارد؛ حتی از همان لیوانی که بیمار نوشیده بود، آب نوشیدم و دست زخم بیماران را بوسیدم تا نشان دهم که هیچ خطری در تماس با این عزیزان وجود ندارد. اما با وجود همه این روشنگری‌ها، هنوز در برخی مدارس، از ثبت‌نام دانش‌آموزان مبتلا به‌ای‌بی ممانعت می‌شود یا با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، باعث آزردگی و تضعیف روحیه این کودکان می‌شوند.

هاشمی گلپایگانی ضمن درخواست از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: از وزیر محترم آموزش‌وپرورش تقاضا دارم موضوع آگاهی‌بخشی درباره بیماری‌ای‌بی را در کارگروه‌های مختلف، شورای معاونین و جلسات استانی مطرح فرمایند تا کارشناسان مربوطه بتوانند این مسئله را به‌صورت تخصصی و آموزشی تبیین کنند. رسانه‌ها نیز وظیفه دارند در این مسیر یاری‌رسان باشند و با اطلاع‌رسانی درست، مانع تداوم باور‌های اشتباه در جامعه شوند.

رئیس هیئت‌مدیره خانه‌ای‌بی تأکید کرد: ما در خانه‌ای‌بی اعتقاد داریم هیچ کودکی نباید از تحصیل باز بماند؛ از همین‌رو در مواردی که آموزش‌وپرورش از حضور دانش‌آموزان‌ای‌بی در کلاس خودداری کرده است، خانه‌ای‌بی با فراهم‌کردن معلم خصوصی و پوشش کامل هزینه‌ها، زمینه ادامه تحصیل این عزیزان را فراهم کرده است. در ساختار مالی خانه‌ای‌بی، سرفصلی با عنوان "کمک‌هزینه تحصیلی بیماران" تعریف شده که بر اساس میزان تحصیل و پیشرفت علمی، پرداخت می‌شود. هرچه بیمار در مقاطع بالاتری تحصیل کند، از حمایت مالی بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به یکی از نمونه‌های موفق بیماران‌ای‌بی گفت: به‌زودی در روز ۱۵ آبان، مستندی در تالار وحدت اکران خواهد شد که به زندگی آقای دکتر محمدمهدی پرویزی، یکی از بیماران‌ای‌بی، می‌پردازد. ایشان علیرغم ابتلای شدید به این بیماری، موفق به اخذ تخصص در علم پزشکی و طب سنتی شده‌اند. دکتر پرویزی برای همه بیماران‌ای‌بی الگوی امید و پشتکار است و در خانه‌ای‌بی همواره به عنوان نمونه‌ای از اراده و تلاش معرفی می‌شود.

حجت‌الاسلام هاشمی گلپایگانی اظهار کرد: خانه‌ای‌بی آماده است تمام هزینه‌های تحصیلی و آموزشی بیماران را تأمین کند تا هیچ کودک یا نوجوانی به دلیل ابتلا به این بیماری از مسیر آموزش باز نماند. این نهاد، آموزش را حق طبیعی همه فرزندان ایران می‌داند و با تمام توان در کنار خانواده‌های بیماران خواهد ماند

برچسب ها: بیماری ، درمان
خبرهای مرتبط
اعتبار ۳۰ میلیون یورویی برای واردات تجهیزات پزشکی ایثارگران
ارائه بیش از ۳۳۰۰ خدمت امدادی در حوادث مهرماه
خسروپناه مطرح کرد؛
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شما که هروز میگوید این پانسمان را اختراع کردیم پس چی شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مگر نمی‌گویند کشور ما خودش تو همه چی خود کفا هست نیاز به غرب نداریم پس این پانسمان بیماران پروانه ای را هم خودمون بسازیم
۰
۰
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بعد میگن چرا نخبها از این مملکت فرار میکنن
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بابک اصغری
۱۵:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
پانسمان تحریم نیست
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
هست بیدارشوچندساله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چرا مسئولش یک روحانی است؟ چرا پزشک یا مددکار نیست!!!!
۱۱
۲۷
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بالاخره یه نونی هم گیر این بیاد / زن و بچه داره / گناه داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اینقدر زیادن همه جا هستن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۲۰:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اول برو تحقیق کن بعد حرف بزن.این آقا فرزندش همین بیماری رو داشته و بخاطر این درد و رنج ها خودش موسس این مرکز بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چونکه ایشان فرزند خودشون بیماری پروانه ای دارد چند سال هست پیگیر این بیماری هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
برو ببین همین روحانی چطور زندگیش رو وقف همین بنده های بی پناه خدا کرده؛ آدم عاقل همه رو با یه چوب نمیزنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چون برخی پزشک‌ها رفتند هالووین و .... زیرمیزی و .....بعد هم ایشون بانی این خیریه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر امریکای جنایتکار و بی وجدان
۴
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آخه متخصص برو کنار یه بی سواد بیاد پای کار شاید توانست کاری کنه
۸
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اخه ادم متخصص، در چیزی که نمی دانی نظر نده، اول یکم مطالعه کن بعد نظر بده برای شخصیت خودت زشت است،
، چون ایشان روحانی است تعجب کردی ولی اگر کراواتی بود کامل متخصص بود!!!!!

خود حجت‌الاسلام گلپایگانی دارای یک فرزند ای‌بی هستند، لذا برای اینکه علاوه بر فرزند خود، به دیگران هم کمک کنند، این بنیاد خیریه را برای بیماران ای‌بی، تاسیس کردند و لذا چون خودایشان موسس ان هستند، مدیرعامل مجموعه می باشند و چندین پزشک متخصص در هیئت مدیره این موسسه عضو هستند
United States of America
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
طبق منطق شما
هر کی یه بچه معلول داره باید رئیس یه قسمتی بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
الانی که ایشون مردونه پای کار وایساده متخصصین مورد نظر شما مشغول زیر میزی گرفتن و برنامه ریزی واسه سفر اروپای شب عیدشون هستن منتها عادت کردین ندیده و نشناخته قضاوت کنین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
عجب ،مدیر عامل !
۹
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چیز عجیبی نیست. ایشون خودش هم یه فرزند مبتلا به این بیماری دارند. در ضمن مدیر عامل بانک مرکزی که نیست، مدیرعامل یه نهاد خیریه هست.
-
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
این مردشریف بازحمات فراوان پیگیر مشکلات این عزیزان مظلوم است که دنیای مثلاپیشرفته باشعارتحریم حتی امکان دریافت امکانات پانسمان این دردمندان راهم دریغ میکند ولی کشورپراست ازاجناس به درد نخورآرایشی وزباله های آنهاکه بایددید چگونه وارد کشورمیشوند.چرااینهاراتحریم نمیکنند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
عجب مدیر عاملی داره این خانه
۸
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
قحط الرجال که میگن یعنی همین ،حاجاقا چقدر از مسائل پزشکی اطلاع داره ؟!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
انتظار دارین پزشک باشه؟؟

پزشک ها از بیت المال ایران

پزشک میشن
باید خدمات شون در حیطه درمان باشه برای بیماران.

نه برای مدیریت بیمارستان ، اداره یا سازمان یا دانشگاه ....


این خانه
یک مرکز خیریه محور هس
نه محل درامد زایی
که شما ب هول و ولا افتادی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
ناشناس بی عقل

مگه ایشون شخصا درمان انجام میده؟؟

ایشون در تهیه پانسمان و کم کردن درد این بیماران ، مدیریت انجام میده
-
ناشناس
۱۴:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نق زن های حرفه ای عزیز این مرکز یه مرکز خیریه است که با کمک خیرین اداره می شود زیاد بهتون فشار نیاد تا خودتونو جر بدید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
اچون ایشان روحانی است تعجب کردی ولی اگر کراواتی بود کامل متخصص بود!!!!!

خود حجت‌الاسلام گلپایگانی دارای یک فرزند ای‌بی هستند، لذا برای اینکه علاوه بر فرزند خود، به دیگران هم کمک کنند، این بنیاد خیریه را برای بیماران ای‌بی، تاسیس کردند و لذا چون خودایشان موسس ان هستند، مدیرعامل مجموعه می باشند و چندین پزشک متخصص در هیئت مدیره این موسسه عضو هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
شما وظیفتون اینه پانسمان تهیه کنید. تحریم معنی نداره؟
۳
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
چرا ایران وایرانی همیشه محتاج بیگانه است،چرا نخبه ایرانی درست نمیکنه،؟؟؟؟چرا حمایت نمیشن؟؟!!!نیاز ما به خارج ننگ وعار است،دستهای کثیف و خیانتکار بریده باد
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
نخبه ایرانی نیاز به حمایت و تجهیزات و حقوق کافی داره عزیز دل برادر.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
باید از دانشمندان داخلی استفاده کرد برای تولید پانسمان
۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
لفاً اطلاعات کامل برای واریز پول به خانه ای بی رو هم بفرمایید.
۰
۱۴
پاسخ دادن
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
آخرین اخبار
الگوگیری از شهید حسین فهمیده، رمز تداوم راه انقلاب اسلامی است
تونل نیایش امشب به‌طور کامل مسدود می‌شود
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
جاده چالوس یکطرفه می‌شود
پیشنهاد یک پاسبان طبیعت برای مقابله با شکارچیان + فیلم
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
نکات حیاتی برای ایمنی در زمان زلزله + فیلم
کشف ۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در غرب استان تهران
اعلام آمادگی هلال احمر ایران برای کمک‌های بشردوستانه به سیل زدگان کشور جامائیکا
۵۵ درصد جوانان مستقل شده بهزیستی دارای شغل هستند
نسل فعلی نوجوان کشور، ادامه‌دهنده راه شهید فهمیده است
بقایای محصولات تراریخته برای محیط زیست نامناسب است
اجرای بیش از ۳ هزار تن آسفالت در خیابان کارگر / محور پرتردد منطقه ۱۱ نونوار شد
جزئیات مناسب‌سازی اتوبوس‌های جدید پایتخت برای معلولان
خودرو‌های گشت حامی‌شهر تخصصی می‌شوند
ورودی جنوبی ایستگاه متروی هلال احمر، بزودی افتتاح می‌شود
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای با اعتراف به ۱۷ فقره کلاهبرداری میلیاردی
مجوز بهره‌برداری از بیمارستان خیریه امام متقین (ع) صادر شد
تعداد میادین میوه و تره‌بار پایتخت به ۳۲۱ مورد رسید
خودرو‌های فاقد معاینه فنی در صورت تردد روزی ۱۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند
۱۰۵۰ بیمار ای‌بی در کشور شناسایی شدند/ پانسمان این بیماری تحریم است
۱۷۳ بوستان در سطح شهر تهران مناسب‌سازی شده‌اند
ثبت بیش از ۵۴۰ هزار واقعه ولادت در کشور طی ۷ ماه امسال
جنسیت و سن، در میزان درک خطر رانندگان مؤثر است
۸۰ هزار ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شد
ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به منظور رد مال تحویل داده شد
معاونین وزارت جهادکشاورزی به سازمان بازرسی فراخوانده شدند
وضعیت ترافیکی صبح امروز معابر و بزرگراه‌ها در پایتخت
عفو محکومان امنیتی نشان‌دهنده نگاه ویژه به حقوق شهروندی است
کیفیت هوای پایتخت ۱۰ آبان ۱۴۰۴؛ شاخص آلودگی ۸۹ و در وضعیت قابل قبول