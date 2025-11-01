باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
نوزادی که بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد + فیلم

دختر شهید مدافع وطن، ۴ ماه بعد از شهادت پدرش، چشم به جهان گشود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دختر شهید مدافع وطن ابوالفضل شهباز، ۴ ماه بعد از شهادت پدرش، چشم به جهان گشود. این شهید مدافع وطن اهل شهر دیباج دامغان، در آخرین روز تجاوز دشمن صهیونی در تهران به شهادت رسید.

 

