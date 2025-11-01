نوزادی که بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u062e\u062a\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0648\u0637\u0646 \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0641\u0636\u0644 \u0634\u0647\u0628\u0627\u0632\u060c \u06f4 \u0645\u0627\u0647 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u067e\u062f\u0631\u0634\u060c \u0686\u0634\u0645 \u0628\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u06af\u0634\u0648\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639 \u0648\u0637\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0634\u0647\u0631 \u062f\u06cc\u0628\u0627\u062c \u062f\u0627\u0645\u063a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632\u00a0\u062f\u0634\u0645\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u00a0\n