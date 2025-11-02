دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه‌دار گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، هرشانه تخم مرغ فله با نرخ ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزارتومان در خرده فروشی‌ها عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی- سیدفرزاد طلاکش دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه‌دارگفت: با توجه به زیان مرغداران تخم گذار در ماه های اخیر و فروش تخم مرغ در ۵ ماه نخست سال ۵۰ درصد زیر قیمت و افزایش قیمت تمام شده ناشی از خرید نهاده از بازار آزاد این احتمال وجود دارد که برخی مرغداران دست از ادامه تولید بردارند که این امر منجر به چالش جدی در بازار خواهد شد.

به گفته وی، در حال حاضر مرغداران به رغم‌تمامی مشکلات تولید را ادامه دادند که براین اساس کمبودی در عرضه نداریم، هرچند تخم مرغ با نرخ مصوب در بازار بفروش نمی رسد.

طلاکش با بیان اینکه ۶۰ درصد قیمت مرغ و تخم مرغ مربوط به نهاده دامی است، افزود: ۳۲ درصد قیمت نهاده ارز ترجیحی می‌گیرد که در بازار نیست، از طرفی نهاده با نرخ آزاد برای واحدهای بزرگ وجود ندارد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان تخم مرغ شناسنامه‌دار ادامه داد: نرخ مصوب تخم مرغ برمبنای نرخ مصوب نهاده اصلاح شد، درحالیکه اکنون نهاده با نرخ آزاد چندبرابر قیمت مصوب خریداری می شود که برای واحدهای بزرگ حتی با نرخ آزاد نهاده به میزان کافی وجود ندارد و برای واحدهای کوچک امکان‌ تامین نقدینگی وجود ندارد.

وی متوسط قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۸۲ هزارتومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هرشانه تخم مرغ فله برای مصرف کننده در تهران ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزارتومان عرضه می شود.

Iran (Islamic Republic of)
کوروش
۲۱:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چقدر ناراحتید خودتون به این دولت رای دادید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بجایی تخم مرغ یه چیز دیگه معرفی کنید کرون شده تخم مرغ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
تخم مرغ ای یاورم در روز تنگ
ای که گردی زود نیمرو بی درنک
هم ّبجای ماست هستی هم که دوع
سفره ما را تو می کردی شلوغ
هم بجای نان هستی هم کباب
پس کجا رفتی تورا بینم بخواب
قیمت تو رفت بالا همچو دود
پس چه کس از قیمت تو برد سود
آنکه مرغداراست مینالد ز دان
آنکه بقال است بیارد کارت خوان
سفره ها خالی و تو در آسمان
نیست دیگر یک رمق در جسم و جان
گوشت نیست و نان نیست و کو برنج
تو چرا رفتی گرفتی جای دنج
با سلام ودرود بر هموطنان گرامی خواهشمندم از سفرهای نقاشی شده قدیمی که عکس تمام غدا ها در آن است استفاده کنید و فقط سفره را پهن کنید ونگاه کنید وقتیدخوب از نگاه کردن سیر شدید بگوید الحمدالله تا سیر شوید و خداراشکز کنید برای این همه نعمت
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چرا پارسال 120/130بود صرف میکرد الان چطور شده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
اینها ارز ترجیحی میگیرن چه کار میکنند دولت سوبسید را مستقیما بملت پرداخت بکند اجناس هم آزاد شود ارز میگیرند جنس نمی اورند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پژوهش
۱۰:۰۲ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
حقوق ماهانه هر کارمند و کارگر سالانه 20 درصد افزایش می یابد سایر اقلام روزانه یا هفتگی با افزایش قیمت مواجه است/ از سفره مردم واقعا چیزی نمونده خرید گوشت برا خیلی ها آرزو شده...
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
...وبدین منوال مدتی بعد آخرین تکه های نان خشک هم از سفره مردم حذف خواهد شد
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
خدا روح ایت الله رئیسی رو شاد کنه اگه بود اینطور میشد
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
جلوی صادرات بی رویه را بگیرید بگذارید فقرا حداقل تخم مرغ را بخرند مدیران بی لیاقت اخراج کنید ومسئولین جهاد را محاکمه شود
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
بعد چهار صفر از پول رو کم میکنید که با این تورم دوباره برگردع
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
دیدن مردم از فقر رو به خوردن تخم مرغ آورده اند .حالا چشم دیدن آن را هم ندارند.مردم مجازند به اندازه ای بخورند که زنده بمانند.
۱
۱۸
پاسخ دادن
