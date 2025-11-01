سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پرواز‌های شرکت هواپیمایی اتریش از فرودگاه امام خمینی از روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه انجام می شود و لوفت‌هانزا پرواز‌های خود را از اواسط آذر ماه از ایران از سر می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  رامین کاشف آذر، سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین وظایف مدیران فرودگاهی و سیستم‌های فرودگاهی، جذب مقاصد بیشتر و شرکت‌های هواپیمایی متنوع است. این امر به مردم کمک می‌کند تا بتوانند راحت‌تر به مقاصد مورد نظرشان دسترسی پیدا کنند و فرصت‌های سفر را افزایش دهند. افزایش دسترسی و ارتباطات مردم یکی از دلایل اصلی فعالیت ما در این حوزه و یکی از ارکان توسعه کشور است.

وی با بیان اینکه فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از اصلی‌ترین مراکز هوایی ایران، بر روی این استراتژی‌ها تمرکز دارد، گفت: مذاکراتی که اخیراً صورت گرفته، نشان‌دهنده این است که ما به دنبال جذب شرکت‌های بزرگ هواپیمایی هستیم. به عنوان مثال، هواپیمایی اتریش به عنوان گام اول، قرار است از بامداد دوشنبه پروازهای خود را آغاز کند. این پروازها به احتمال زیاد به صورت هفتگی و سه روز در هفته انجام خواهد شد.

او بیان کرد: هدف اصلی ما جذب هواپیمایی لوفت‌هانزا است که برنامه‌ریزی شده است تا اوایل تا اواسط آذرماه پروازهای خود را آغاز کند. ورود لوفت‌هانزا به فرودگاه ما می‌تواند فرصت‌های زیادی را ایجاد کند و به مردم ایران این امکان را دهد که مقاصد پروازی بیشتری را در اختیار داشته باشند. ما به شدت بر روی این موضوع متمرکز هستیم و امیدواریم که این اتفاق به زودی بیفتد.

کاشف آذر توضیح داد: ما در تلاش هستیم تا از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کنیم تا مردم ایران بتوانند به مقاصد مختلف در دنیا دسترسی داشته باشند. هدف ما این است که دیگر نیازی به سفر به فرودگاه‌های استانبول یا امارات نباشد و مردم بتوانند پروازهای خود را به صورت مستقیم انجام دهند. این برنامه به طور خاص با توجه به بند پنجم در برنامه هفتم کشور در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: هدف ما در فرودگاه حضرت امام، افزایش دسترسی و ارتباطات مردم ایران با مقاصد مختلف جهانی است. با جذب شرکت‌های هواپیمایی بزرگ و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، امیدواریم که بتوانیم این هدف را محقق کنیم و مردم ایران را به سفرهای آسان‌تر و متنوع‌تری دعوت کنیم.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
فوق العاده خاص چی شد کارمندان دارند گدایی میکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بجهنم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
آلمانی زبان = ایرانی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
به فکر بچه های مسول هستن که راحت رفت و آمد کنن
چه فایده ای برای ایرلان های ما دارد
۰
۶
پاسخ دادن
