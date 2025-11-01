باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه گفت: برداشت پنبه از استان گلستان از ۱۰ شهریور آغاز شد و کشاورزان هرکیلو وش را علی الحساب ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان به کارخانه ها می فروختند و حداکثر ۶۰ هزارتومان به طور قطعی می فروشند، همچنین هرکیلو تخم پنبه ۳۰ هزارتومان به دامداری ها عرضه می کنند.

وی قیمت هرکیلو پنبه محلوج ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزارتومان اعلام کرد و افزود: هرکیلو وش کشاورزان با نرخ ۵۵ هزارتومان و تخم‌پنبه ۳۰ هزارتومان و الیاف پنبه ۱۷۵ هزارتومان عرضه می کنند.

کاویانی ادامه داد: با توجه به تخصیص ارز یارانه ای به واردات پنبه، صنعت نساجی استقبالی از پنبه تولید داخل ندارند. البته این بدان معنا نیست که پنبه برای دیگر کشورها ارزان تمام می شود چراکه بسیاری از کشاورزان یارانه های در اختیار کشاورزان قرار می دهند تا بتوانند در دنیا با دیگر کشورها رقابت کنند.

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه زراعت پنبه در مقایسه با دیگر محصولات صرفه اقتصادی ندارد، افزود: با توجه به عدم صرفه اقتصادی زراعت پنبه، کشت دیگر محصولات جایگزین این محصول می شود.

وی درباره آخرین وضعیت واردات پنبه بیان کرد: بنابر آمار تا پایان شهریور ۴۵ هزارتن پنبه وارد شد و تا پایان سال کسری آن تا ۱۰۰ هزارتن باید وارد شود و از طرفی با عدم حمایت های لازم از کشاورزان نباید انتظار تحقق برنامه های وزارت جهاد را داشت.

کاویانی با اشاره به ضرورت حمایت از پنبه دانه بیان کرد: با توجه به واردات ۹۰ درصد روغن جورد نیاز از آن سوی مرزها و تامین بخشی از روغن مورد نیاز به پنبه دانه، اما متاسفانه بدلیل قطع یارانه پنبه دانه از سال ۸۲ این محصول به عنوان خوراک دام استفاده می شود، درحالیکه با سطح کشت فعلی امکان تامین ۲۵ هزارتن روغن از پنبه دانه وجود دارد. چنانچه حمایت از پنبه دانه همانند دیگر دانه های روغنی صورت بگیرد، قیمت الیاف کاهش خواهد یافت که براین اساس صنعت نساجی از پنبه تولید داخل استقبال خواهند کرد که این امر‌منجر به افزایش سطح زیرکشت و توسعه زراعت این محصول خواهد شد.

مدیرعامل صندوق پنبه با اشاره به اهمیت برداشت ماشین آلات برداشت پنبه بیان کرد: اگر وزارت جهاد بدنبال خودکفایی این محصول استراتژیک است حمایت های لازم صورت بگیرد چراکه ماشین الات برداشت قیمت بالایی دارند و از طرفی کشاورزان توان خرید ندارند که این امر حمایت ویژه دولت را می طلبد، در غیراین صورت کشاورز به جای کشت پنبه زراعت های رقیب دیگر همچون شالی را کشت می کند که در طول سال از یک هکتار زراعت شالی یک میلیارد تومان درآمد دارد، درحالیکه از زراعت پنبه ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر نخواهد داشت که این امر‌منتج به کاهش تولید پنبه می شود.

کاویانی با بیان اینکه سالانه صنعت نساجی ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزارتن‌پنبه نیاز دارد، گفت: برآوردها حاکی از آن است که امسال تولید پنبه به ۵۰ تا ۵۵ هزارتن برسد که براین اساس نیاز به واردات ۱۰۰ هزارتن محصول تا پایان سال خواهیم داشت که این امر‌بیانگر تامین ۴۰ درصد نیاز از تولید داخل است.

این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که قیمت خرید تضمینی پنبه بیش از ۳.۵ برابر گندم باید باشد، گفت: اگر قیمت گندم ۳.۵ برابر پنبه باشد، زراعت این محصول برای کشاورز جذابیت خواهد داشت، از این رو با احتساب قیمت خرید تضمینی گندم، حداقل نرخ پنبه باید بالای ۸۰ تا ۹۰ هزارتومان باشد. هرچند در تعیین قیمت خرید تضمینی مصرف کننده پنبه باید مدنظر باشد.