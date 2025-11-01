باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام اصغری رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران از تعیین مسیر راهپیمایی یومالله سیزدهم آبان در استان و شعار محوری امسال خبر داد.
او افزود: مراسم راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی روز سه شنبه سیزدهم آبان، از ساعت ۹:۰۰ صبح در مرکز استان شهرستان ساری از چهارراه ابن شهرآشوب به سمت میدان شهدا برگزار میشود.
حجت الاسلام اصغری گفت: در سایر شهرستانها نیز مسیرهای راهپیمایی توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مشخص شده است.
رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران شعار محوری امسال را «متحد و استوار مقابل استکبار» عنوان کرد و افزود: راهپیمایی سیزدهم آبان فرصتی دوباره برای نمایش وحدت، بصیرت و ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه است.
حجت الاسلام اصغری از اقشار مختلف مردم دعوت کرد با حضور گسترده خود در این مراسم، بار دیگر بر آرمانهای انقلاب اسلامی و روحیه استکبارستیزی تأکید کنند.