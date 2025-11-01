باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا مرگ بر آمریکا؟ + فیلم

مروری بر نمونه‌های خصومت آمریکا که در طی دهه‌های اخیر علیه مردم ایران پیش گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمونه‌هایی از ۷ دهه خصومت آمریکا با ملت ایران که با تغییر حکومت‌ها نیز دست از اقدامات خصمانه علیه منافع مردم ایران برنداشته‌اند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۴
چون آمریکا هنوز هم از دشمنی برنداشته غربگداها ندهند صدای ما بلند است تا آخر خواهیم گفت چون بهترین افراد این ملت را بخاک خون کشیدند حتی در آسمان به زنان و کودکان این مرزوبوم رحم نکرده اند برقاتلان آنها مدال افتخار داده اند پس ما هم با افتخار
مرگ برامریکا مرگبر آمریکا مرگبر آمریکا مرگ برامریکا مرگبر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ برامریکا خواهیم گفت تا چشم دشمنان داخلی کور شوند الان حتی مردمان غربیها هم بزبان فارسی مرگبر آمریکا میگویند این شعار مقدس شده است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
تا ابد هم مرگ بر آمریکا خواهد بود چون هرگز دست از وحشی‌گری دست نخواهد داشت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
بزرگترین دشمن ایران روسیه جنایتکار است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
متأسفانه فرهنگ سازی نشده با این همه اشغال آمریکا با این همه جنایت و کشتار هنوز یه عده بی شعور منافق دم از آمریکا می زنند باید استعمار و اشغالگری بیشتر برای ملت بازگو شود و فرهنگ سازی خصوصا جوانان بعضی واقعا بی سواد هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۴
مقصر تو نیستی هالیود صدها فیلم مستند برعلیه چین روسیه وایران ساخته زحمت کشیدند امثال تورا فریب بدهندهمه چیز برکنار لااقل تواین سه ماهه می بینی که روس چین دارند درشورای امنیت واژانس انرژی اتمی ازایران دفاع میکنند