چرا مرگ بر آمریکا؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u0648\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u06f7 \u062f\u0647\u0647 \u062e\u0635\u0648\u0645\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u062d\u06a9\u0648\u0645\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u062e\u0635\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n
مرگ برامریکا مرگبر آمریکا مرگبر آمریکا مرگ برامریکا مرگبر آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ برامریکا خواهیم گفت تا چشم دشمنان داخلی کور شوند الان حتی مردمان غربیها هم بزبان فارسی مرگبر آمریکا میگویند این شعار مقدس شده است