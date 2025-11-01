عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات کشور گفت: بنابر آمار سالانه ۶۵ تا ۷۰ درصد حبوبات در داخل تامین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ناصر مرادی عضو هیئت مدیره انجمن حبوبات کشور گفت: از اوایل سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی سهمیه هایی را برای واردات گذاشتند که این امر محدودیت هایی ایجاد کرده است، درحالیکه تجارت این گونه نیست که دولت سهمیه بگذارد تا واردکننده یا صادرکننده برمبنای آن فعالیت کند.

به گفته وی، هریک از تجار و بازرگانان در خارج از کشور مشتریان خاص خود را دارند و همواره این توانایی را دارند که اقدام به واردات یکی از محصولات کنند تا بازار اشباع شود، از این رو با رفع محدودیت ها واردکنندگان می توانند برمبنای توانایی های خود اقدام به واردات کنند که براین اساس مشکل کمبود عرضه یا افزایش قیمت مرتفع می شود‌

مرادی با تاکید بر تجدید نظر بانک مرکزی و وزارت جهاد در سهمیه واردات بیان کرد: اگر شرکت جدیدی بدنبال ورود به امر واردات است، دلیلی ندارد که به رغم‌ پیگیری های مکرر سهمیه ای در اختیارش قرار نگیرد و از طرفی به رغم‌پیگیری های مکرر از معاونت بازرگانی وزارت جهاد سهمیه ای در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد که با آمدن معاونت جدید وزارت بازرگانی انتظار می رود مشکلات تخصیص سهمیه مرتفع شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه سالانه ۶۵ تا ۷۰ درصد حبوبات در داخل تولید می شود، افزود: در نخود ابگوشتی نیازی به واردات نداریم و تنها برای تنظیم‌ بازار سهمیه واردات داده می شود، اما در بخش حبوبات همچون عدس و لوبیاها نیاز به تامین کسری از طریق واردات است.

به گفته وی، واردکنندگان ماه ها در صف تخصیص ارز هستند که بانک مرکزی باید تجدید نظری داشته باشد تا کمبودی در بحث محصولات ایجاد نشود.

مرادی با اشاره به علل گرانی حبوبات در بازار بیان کرد: این واقعیت را باید پذیرفت که تنها حبوبات در بازار گران نشده است و همواره بدلیل گرانی نهاده های کشاورزی نباید انتظار داشت که قیمت همانند ۲ سال قبل باشد چراکه برمبنای تورم همانند دیگر کالاها افزایش داشته است. گفتنی است کشاورز یا واردکننده برمبنای شرایط بازار و سود جزئی به واردکننده عرضه می کند

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان حبوبات ادامه داد : با توجه به قیمت مناسب حبوبات در بازار و نیاز حبوبات به آب کمتر، کشت محصول در حال انجام است که در صورت شرایط مساعد جوی و نبود آفت پیش بینی افزایش تولید در سال زراعی آتی را خواهیم داشت.

وی با اشاره به افزایش نیاز حبوبات در ماه های آتی تصریح کرد: وزارت جهاد در دادن سهمیه ها با درنظرگرفتن شرایط فصلی باید همکاری با انجمن حبوبات داشته باشد تا با رشد مصرف حبوبات در فصل سرما و ایام‌ماه رمضان دچار چالش نشویم.

برچسب ها: تولید حبوبات ، واردات حبوبات ، قیمت حبوبات
