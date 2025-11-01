باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
برداشت دانه‌های یاقوت در باغشهر تفت + فیلم

برداشت انار در شهر انارخیز تفت آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باغ شهر تفت یکی از قطب‌های تولید انار استان یزد است که با بیش از هزار هکتار سطح زیرکشت باغ‌های انار، ۷ نوع از ارقام این محصول را تولید و روانه بازار می‌کند.

 

