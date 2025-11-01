باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر کانادا، مارک کارنی، روز شنبه تأیید کرد که به دلیل پخش تبلیغاتی ضدتعرفه‌ای که از رونالد ریگان، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در آن استفاده شده بود، از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ عذرخواهی کرده است.

ترامپ پیش از این اعلام کرده بود در واکنش به آنچه «کمپین تبلیغاتی جعلی» ضدتعرفه‌ای خواند، تعرفه‌های اعمالشده بر کالا‌های کانادایی را ۱۰ درصد دیگر افزایش داده و تمامی مذاکرات تجاری با این کشور را متوقف کرده است.

کارنی به خبرنگاران در شهر گیونگجو کره جنوبی گفت: «من از رئیس‌جمهور عذرخواهی کردم. ایشان احساس توهین کرده بودند.» وی افزود که مذاکرات تجاری زمانی از سر گرفته می‌شود که آمریکا «آماده» باشد.

منبع: رویترز