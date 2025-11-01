باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل منتشر شده، حدود دو سوم شهروندان این رژیم معتقدند که تصمیم‌گیری‌های کلیدی درباره عملیات نظامی در نوار غزه در واقع توسط آمریکا انجام می‌شود.

در این نظرسنجی، ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که واشنگتن تصمیم‌گیرنده اصلی در عملیات غزه است، در حالی که تنها ۲۴ درصد معتقد بودند اسرائیل کنترل کامل را در دست دارد. ۹ درصد باقی‌مانده نیز اظهار کردند که نظری در این باره ندارند.

همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل به «رژیم دست‌نشانده» آمریکا تبدیل شده است یا خیر، ۶۹ درصد از پاسخ‌دهندگان با این گزاره موافق بودند. ۲۵ درصد با این توصیف مخالفت کردند و ۶ درصد نیز نظری ابراز نکردند.

این آمار نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از شهروندان اسرائیلی، استقلال عمل دولت خود در تصمیم‌گیری‌های راهبردی را زیر سؤال برده و نقش آمریکا را تعیین‌کننده می‌دانند. چنین تصوری از روابط دو کشور می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر افکار عمومی و فضای سیاسی داخلی اسرائیل داشته باشد.

منبع: تایمز اسرائیل