دبیر فدراسیون طیور گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت هرکیلو مرغ در خرده فروشی‌ها به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سیدفرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: نهاده دامی برای تولیدکنندگانی که در سامانه ثبت نام کردند، انجام می شود و تولیدکنندگانی که سهمیه جدید بارگزاری نشده است، مرغ آنها گرسنه می ماند.

به گفته وی، برخی مرغداران گوشتی مرغ وارد بازار شده و طی یک ماه اخیر با خرید نهاده از بازار آزاد، مرغ تولید و وارد بازار شده است، اما هنوز جوجه ریزی نکردند و اکنون سهمیه می‌آید که با این وجود جای این سوال مطرح است تکلیف مرغدارانی که در حال فعالیت هستند و موفق به ثبت نام در سامانه بازارگاه بدلیل عدم بارگزاری نشدند، چیست؟

طلاکش ادامه داد: علی رغم آنکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن نهاده در سامانه بازارگاه از قبل بارگزاری شده، اما طی ۲ تا ۳ ماه اخیر تحویل داده نشده است و از طرفی برخی مرغداران به تازگی جوجه ریزی کردند و برخی بدلیل نبود نهاده موفق به ثبت نام نشدند که در صورت عدم مدیریت وزارت جهاد با ورود نهاده هم این مشکل برای برخی تولیدکنندگان باقی خواهد ماند، از این رو پیشنهاد شده است که مسئولان وزارت جهاد یا بانک مرکزی به طور شفاف میزان تامین ارز تا پایان سال را اعلام کنند تا جوجه ریزی افزایش نیابد که متاسفانه دولت مذاکره ای با تولیدکنندگان در خصوص تامین ارز  ندارد که همین عدم شفافیت موجب شده تا نتوانیم برنامه ریزی در خصوص تولید داشته باشیم.

دبیرفدراسیون طیور با تاکید بر تامین ۳۰ درصد سهمیه مرغدار از طریق اتحادیه استانی بیان کرد: بارها پیشنهاد داده ایم که ۳۰ درصد سهمیه مرغدار خارج از سامانه در اختیار مرغدار قرار بگیرد و سپس در سهمیه بازارگاه لحاظ شود تا مرغدارانی که موفق به ثبت نام در بازارگاه نشدند، از این سهمیه محروم نمانند.

طلاکش از افزایش قیمت مرغ زنده خبر داد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو مرغ زنده ۱۰۵ هزارتومان و عمده فروشی میدان بهمن ۱۴۰ هزارتومان بود که با احتساب هزینه ها بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزارتومان در مغازه ها عرضه شده است.

برچسب ها: تولید مرغ ، قیمت مرغ ، نهاده دامی
