باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پریسا بهرامی - مصطفی فعله گری اظهار کرد : میزان پرداخت مالیات از منابع مختلفی که در نیمه اول سال دریافت شده مبلغی بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بخش اصلی و عمدهای پرداخت مالیاتها از جانب اشخاص حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مشاغل و مالیات حقوق چهار منبع اصلی بودند, و در خصوص نحوه هزینه کرد مالیات مجموعه سازمان امور مالیاتی و اداری استان متوالی وصول مالیات را دارد و بحث هزینه کرد را دستگاههای دیگر استان بر عهده دارند.
مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به اقدام مفیدی که سازمان امور مالیاتی استان طی دو سال گذشته انجام دادهاند , گفت : شفاف سازی نحوه هزینه کرد مالیات مخصوصاً در بخش اشخاص حقوقی موضوع نشاندار کردن مالیاتها بود که مدعیان مالیاتی این اختیار را دارد که انتخاب بکند مالیاتی را که پرداخت میکند در چه بخش و پروژهای هزینه شود.
فعله گری در ادامه افزود : ۲۴ پروژه را طی سال جاری به عنوان فرایند انتخاب برای بحث نشاندار کردن , در سایت امور مالیاتی استان بارگذاری شده است و مدعیان میتوانند به انتخاب خود مالیاتهایشان را به این پروژهها تخصیص دهند و استقبال عمومی و بازخورد این طرح رضایت خاطر افراد را داشته و نتیجه کرد چشمگیری داشته است.
وی گفت: در برنامههای آینده هدف این است که دامنه تعداد پروژهها افزایش یافته و همکاری دستگاههای متوالی و بحث اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم نیز در دستور کار قرار گیرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد : سازمان امور مالیاتی در گذر از یک سیستم کاملاً سنتی به سیستم مدرن است که نقش مطالبه مالیات نباید بر اساس برآورد بلکه بر اساس دادههای واقعی که از مدعیان در اختیار دارد صورت گیرد، چرا که از هیچ مدعی مالیاتی مبنا بر درآمدی واقعی خود مطالبه نمیشود.
فعله گردی عنوان کرد : از ابتدای دی ماه در بحث ارزش افزوده صورتحسابهای کاغذی را از مدعیان نخواهیم پذیرفت و مدعیان مکلف هستند ,به سامانه مالیاتی رجوع کرده و صورتحسابهای الکترونیکی خود را صادر کنند، و این اقدام برای جلوگیری از تخلفهای صورتحسابهای کاغذی صورت میگیرد و افزایش شفافیت مالی و اقتصادی را انجام میدهد.
وی افزود : در قانون مالیاتهای مستقیم اقدامهای حمایتی معافیتهای مالیاتی که وجود دارد دارای معافیتهای گسترده با هدفگذاریهای خاصی در نظر گرفته شده است که یکی از معافیتهایی که این قانون وجود دارد بحث معافیت فعالیتهای فرهنگی و هنری است که مالیات آنها به نرخ صفر محاسبه میشود.