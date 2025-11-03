باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیرآقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: با توجه به روال سنوات گذشته که بعد از گذشت مدتی مبنی بر صدور مجوز واردات، امسال این کار انجام شد، اما نحوه توزیع و واردات در شبکه فروش بر بازار برنج ایرانی و خارجی اثر گذار است چراکه امسال قیمت برنج ایرانی افزایش بی سابقه ای در سال های اخیر داشته است.

وی قیمت برنج با کیفیت جهانی را یک دلار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳ دلار است چراکه براساس برآورد های صورت گرفته قیمت تمام شده هرکیلو برنج طارم و هاشمی برای کشاورزان در استان های شمالی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزارتومان است که با توجه به عرضه و تقاضا و قیمت روز بازار، ۳۰۰ هزارتومان نرخ برنج بدون الک است که در نهایت با نرخ ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزارتومان در تهران و دیگر استان ها عرضه می شود.

آقاجانی ادامه داد: در استان های جنوبی بدون مجوز و در برخی نقاط با مجوز برنج کشت می شود که زمان برداشت برنج عنبربو اوایل آبان ماه است که با عرضه انبوه برنج عنبربو، مشکلی در تامین و عرضه برنج بازار نداریم.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: مسئولان وزارت جهاد اعلام کردند که طبق قانون در خصوص برنج ایرانی نمی توانند قیمت گذاری کنند،اما درباره برنج خارجی می توانند قیمت گذاری داشته باشند و نظارت بیشتری از تامین واردات تا عرضه باید صورت بگیرد چراکه بخش اعظم ذائقه مردم در خصوص برنج های وارداتی پاکستانی است.