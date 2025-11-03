عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج قیمت هرکیلو برنج کیفی در بازار‌های جهانی را یک دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج کیفی در کشور ما ۳ دلار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیرآقاجانیان عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: با توجه به روال سنوات گذشته که بعد از گذشت مدتی مبنی بر صدور مجوز واردات، امسال این کار انجام شد، اما نحوه توزیع و واردات در شبکه فروش بر بازار برنج ایرانی و خارجی اثر گذار است چراکه امسال قیمت برنج ایرانی افزایش بی سابقه ای در سال های اخیر داشته است.

وی قیمت برنج با کیفیت جهانی را یک دلار اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هرکیلو برنج ایرانی ۳ دلار است چراکه براساس برآورد های صورت گرفته قیمت تمام شده هرکیلو برنج طارم و هاشمی برای کشاورزان در استان های شمالی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزارتومان است که با توجه به عرضه و تقاضا و قیمت روز بازار، ۳۰۰ هزارتومان نرخ برنج بدون الک است که در نهایت با نرخ ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزارتومان در تهران و دیگر استان ها عرضه می شود.

آقاجانی ادامه داد: در استان های جنوبی بدون مجوز و در برخی نقاط با مجوز برنج کشت می شود که زمان برداشت برنج عنبربو اوایل آبان ماه است که با عرضه انبوه برنج عنبربو، مشکلی در تامین و عرضه برنج بازار نداریم.

عضو انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج گفت: مسئولان وزارت جهاد اعلام کردند که طبق قانون در خصوص برنج ایرانی نمی توانند قیمت گذاری کنند،اما درباره برنج خارجی می توانند قیمت گذاری داشته باشند و نظارت بیشتری از تامین واردات تا عرضه باید صورت بگیرد چراکه بخش اعظم ذائقه مردم در خصوص برنج های وارداتی پاکستانی است.

ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
راه شهید ریسی راه نجات از دست دلالان است
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
هر وقت برنجا تایلندی بازار بدست بگیرهه حل مره
۰
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی کشاورز برنجش انبار زده و نمیفروشه خوب چارهایی جز واردات گسترده نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
پس خاک بر سر دولت کنن
۱
۰
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
طمعکار تر از شالیکار و دلالا ل ایرانی در دنیا نیست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
شالیکار 70 فروخته
-
ناشناس
۱۳:۳۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
وقتی کشاورز برنجش انبار زده و نمیفروشه خوب چارهایی جز واردات گسترده نیست
-
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
باید جلوی ویلاسازی و نابودی اراضی کشاورزی گرفته شود .و واردات برای کنترل قیمت عرضه و تقاضا انجام شود دولت و مجلس این بازار را رها کردهاند
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
باید جلوی ویلاسازی و نابودی اراضی کشاورزی گرفته شود .و واردات برای کنترل قیمت عرضه و تقاضا انجام شود دولت و مجلس این بازار را رها کردهاند
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مقصر وضع موجود نمایندگان شالیکار مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و صمت
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
مقصر وضع موجود نمایندگان شالیکار مجلس و وزارت جهاد کشاورزی و صمت
۰
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
در زمان برداشت برنج پاکستان و تایلند و هند جلو واردات گرفتین حالا باید گرانتر وارد کنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۹ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
در این مورد وزارت کشاورزی و تعزیرات خیلی ضعیف عمل کردند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۱ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
اگر قیمت برنج کیفی در بازارهای جهانی 1 دلار است ، خوب
2 دلار هم سهم دلالان و محتکرین است !!!!!!!!
افتضاح
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۳ ۱۲ آبان ۱۴۰۴
کشور ما سرو صاحب نداره دولتی ها عملا برای کنترل بازار کاری انجام نمی‌دهند بعد در رسانه ها می گویند تنها دغدغه دولت معیشت مردم هست در حالیکه شعاری بیش نیست
۱
۳
پاسخ دادن
