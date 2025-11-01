باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن، در آیین امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی شهر لجستیک تهران با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز شاهد امضای تفاهم‌نامه‌ای هستیم که به منظور افزایش بارهایی که از طریق شبکه‌های ریلی و هوایی بین دو حوزه حمل و نقل کشور انجام می‌شود، تنظیم شده است. این تفاهم‌نامه به ما کمک می‌کند که در بلندمدت هم‌افزایی و ترکیب مناسبی بین حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: بارهای بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارند و ما در حوزه ترانزیت، صادرات و واردات به حمل و نقل ترکیبی نیاز داریم. بسته به مسافت و نوع کالا، نیاز به استفاده از یکی از روش‌های حمل و نقل وجود دارد که این هماهنگی بین حوزه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان حمل و نقل کمک کند.

ذاکری با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور از بندر خشک آپرین در هفته گذشته گفت: روز پنجشنبه، رئیس‌جمهور از بندر خشک آپرین بازدید کرد و این دیدار نشان‌دهنده توجه ویژه او به موضوعات حمل و نقل و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی بود. ایشان بر استفاده از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند برای کاهش زمان حمل و نقل تأکید کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: یکی از تأکیدات دیگر رئیس‌جمهور، یکپارچه‌سازی سامانه‌های حمل و نقلی بود. به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی باید گام‌های جدی در این راستا بردارد تا به یک سامانه مشترک برسیم. به عنوان مثال، در حمل و نقل بارهایی که حجم کمتری دارند و ارزش اقتصادی بالاتری، استفاده از حمل و نقل هوایی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: شکل‌گیری شهرهای لجستیکی در دنیا نشان‌دهنده این است که می‌توانیم ظرفیت‌های حمل و نقل را افزایش دهیم. با تأکید بر بارهای بین‌المللی، توزیع کالاها در مراکز لجستیکی باید به خوبی انجام گیرد.

ذاکری با بیان اینکه اولین اثر این شهر لجستیکی بهبود کارایی زنجیره لجستیک است که از این طریق شکل خواهد گرفت، گفت: قطعاً این تفاهم‌نامه به امضای تنها همین مورد منجر نخواهد شد، و ما امیدواریم که یک کارگروه به‌صورت مستمر، تکالیفی که برای مجموعه‌ها، چه مجموعه‌های داخلی و چه مجموعه‌های مرتبط، مشخص کند، هماهنگی‌ها را انجام دهد و بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان به اهدافی که داریم برسیم و اقتصاد منطقه را تقویت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در ملاقات‌های متعدد و در جلسات مختلف با همتایان خود در کشورهای CIS، بحث استفاده از ظرفیت بندر خشک آپرین را مطرح کردم. هیچ موردی نبوده که فکر کنند یا شک کنند که حالا بیایند کار کارشناسی روی آن انجام دهند. اولین پیشنهاد من برای تک‌تک آن‌ها و همچنین کشورهای چین همین بود که ما فضای کافی را در اختیار قرار می‌دهیم تا شرکت‌های فعال سرمایه‌گذاری کنند. در مقابل، باید بگوییم که در ازای یک بندر خشک دیگر از کشور شما، انتظار داریم فضایی را برای شرکت‌های حمل و نقل داخل کشور ما در اختیار بگذارید. این واگذاری‌ها به‌صورت اجاره‌های بلندمدت است و متقابل خواهد بود که پروتکل‌ها رعایت شود.

وی افزود: امسال، با توجه به استقلال گمرک، عملیات ترخیص شده و الحمدلله روند خوبی گرفته است. فکر می‌کنم این بحث تقویت اقتصاد منطقه‌ای را کمک خواهد کرد. اگر فضایی را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال بیرونی، علاوه بر شرکت‌های داخلی، فراهم کنیم، امیدوارم که وضعیت اقتصاد منطقه بهبود یابد.

او گفت: قطعاً تسهیل تجارت بین‌المللی خواهد شد. ما آمارها و ارقام قابل توجهی داریم و فکر می‌کنیم با هم‌افزایی بین دستگاه‌های داخلی و ارگان‌ها، می‌توانیم این وضعیت را بهبود ببخشیم. در یک سال گذشته نتیجه این را دیدیم و می‌دانیم اگر بتوانیم مشکلات نقاط مرزی، که شامل بنادر ما نیز می‌شود، برطرف کنیم و چالش‌هایی که با سازمان‌های دیگر و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی داریم، در حداقل زمان حل کنیم، می‌توانیم بارهای وارده را، چه آن‌هایی که لازم است ترخیص شوند و چه آن‌هایی که ترانزیت هستند، ادامه دهیم.

وی یادآور شد: تجربه جهانی در زمینه ایجاد شهرهای لجستیکی نشان می‌دهد این مراکز نقش مهمی در یکپارچه‌سازی و افزایش ظرفیت حمل‌ونقل دارند، به‌ویژه در حوزه بارهای بین‌المللی. باز توزیع کالاها در مراکز یا شهرهای لجستیکی یکی از الزامات توسعه حمل‌ونقل است. خوشبختانه در بازدید اخیر رئیس‌جمهور این موضوعات مطرح شد و امیدوارم همکاران من در راه‌آهن و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گام‌های مؤثری در زمینه پیگیری سامانه‌های مشترک بردارند.

ذاکری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به موقعیت استراتژیک حمل‌ونقلی کشور اشاره کردند و تأکید فرمودند که باید از این ظرفیت بهره‌برداری مؤثرتری شود. در ۴۰ سال گذشته این موضوع بارها مطرح شده اما به اقدام عملی گسترده‌ای نیاز دارد.

وی افزود: تجربه سال گذشته نشان داد که می‌توان با هماهنگی مناسب، ظرفیت جابه‌جایی بار را افزایش داد. در مجموع، کشور توانست جابه‌جایی بار را به ۲۰ میلیون تن برساند که بخشی از آن ریلی، بخشی جاده‌ای و بخشی هوایی بود؛ این دستاورد نشان می‌دهد تحقق اهداف برنامه هفتم که ۴۰ میلیون تن پیش‌بینی شده، نیازمند همکاری و هماهنگی واحد میان نهادهای مختلف است.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تحقق این هدف صرفاً بر عهده وزارت راه و شهرسازی نیست و دستگاه‌هایی مانند گمرک، سازمان استاندارد، نهادهای نظارتی و امنیتی نیز در حوزه بارهای بین‌الملل نقش مؤثری دارند. مدیریت واحد و هماهنگ می‌تواند زمینه بهره‌برداری مطلوب از موقعیت استراتژیک کشور را فراهم کند.