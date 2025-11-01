باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران در نشست مدیریت بحران استان ،گفت: میانگین بارش باران از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه در استان ۲۶۱.۷ میلیمتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش داشته است.
او افزود: میانگین دمای استان نیز در این مدت ۱۸ درجه بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۰.۴ درجه افزایش را نشان میدهخد
بهزادی گفت: بارشها از آبان تا نیمه آذر کمتر از نرمال، نیمه آذر تا نیمه دی در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و نیمه دی تا نیمه بهمن در محدوده نرمال پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی مازندران افزود: دمای هوا نیز از آبان تا نیمه آذر نیم تا یک درجه بیش از نرمال، از نیمه آذر تا نیمه دی یک درجه بیش از نرمال و از نیمه دی تا نیمه بهمن نیم تا یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.
بهزادی افزود: با توجه به کاهش بارشها و افزایش دمای هوا مدیریت بهینه مصرف منابع آبی بیش از پیش احساس میشود.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران