میزان بارش‌ها در مازندران از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بهزادی مدیرکل هواشناسی مازندران در نشست مدیریت بحران استان ،گفت: میانگین بارش باران از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه در استان ۲۶۱.۷ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸ درصد کاهش داشته است.

او افزود: میانگین دمای استان نیز در این مدت ۱۸ درجه بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۰.۴ درجه افزایش را نشان می‌دهخد

بهزادی گفت: بارش‌ها از آبان تا نیمه آذر کمتر از نرمال، نیمه آذر تا نیمه دی در محدوده نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و نیمه دی تا نیمه بهمن در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی مازندران افزود: دمای هوا نیز از آبان تا نیمه آذر نیم تا یک درجه بیش از نرمال، از نیمه آذر تا نیمه دی یک درجه بیش از نرمال و از نیمه دی تا نیمه بهمن نیم تا یک درجه بیش از نرمال خواهد بود.

بهزادی افزود: با توجه به کاهش بارش‌ها و افزایش دمای هوا مدیریت بهینه مصرف منابع آبی بیش از پیش احساس می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

