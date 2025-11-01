باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ادعای روزنامه جروزالم پست، منابع نظامی رژیم صهیونیستی از آماده‌سازی این رژیم برای مقابله با تهدیداتی خبر داده‌اند که به ادعای آنها از سوی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق نشأت می‌گیرد. این گزارش حاکی است که فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل هشدار داده ایران در حال تقویت توانایی گروه‌های مسلح عراقی برای اجرای حملات موشکی و پهپادی از خاک عراق است.

در این گزارش به سفر اخیر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عراق و دیدار با رهبران این گروه‌ها اشاره شده است. همچنین از گردان‌های حزب‌الله عراق به عنوان نیروی نیابتی اصلی ایران نام برده شده که از توانایی پهپادی برخوردار شده است.

بر اساس این ادعاها، رژیم صهیونیستی با تشکیل واحد نظامی جدیدی به نام «لشکر ۹۶ گیلاد» به فرماندهی سرتیپ اورن سیمخا، در حال تمرین برای مقابله با سناریوی حمله از محور عراق-سوریه است. گزارش حاکی است که نیروی هوایی اسرائیل به همراه موساد در هفته‌های اخیر حملاتی در مرز عراق انجام داده‌اند.

به ادعای این گزارش، پیام‌های هشدارآمیز از طریق آمریکا و کانال‌های دیپلماتیک به دولت عراق ارسال شده است. در این بین، جنبش النجباء به عنوان گروهی که رابطه نزدیکی با حزب‌الله لبنان دارد، نگرانی ویژه‌ای برای مقامات اسرائیلی ایجاد کرده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه وجود دارد و احتمال تشدید تنش‌های نظامی در مرز‌های عراق، سوریه و لبنان در حال افزایش شده است.

منبع: جروزالم پست