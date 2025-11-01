منابع نظامی اسرائیل اعلام کرده‌اند که ارتش اسرائیل و سازمان موساد در حال آماده‌سازی برای مقابله با یک تهدید رو به افزایش از سوی شبه‌نظامیان نزدیک به ایران در خاک عراق هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس ادعای روزنامه جروزالم پست، منابع نظامی رژیم صهیونیستی از آماده‌سازی این رژیم برای مقابله با تهدیداتی خبر داده‌اند که به ادعای آنها از سوی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق نشأت می‌گیرد. این گزارش حاکی است که فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل هشدار داده ایران در حال تقویت توانایی گروه‌های مسلح عراقی برای اجرای حملات موشکی و پهپادی از خاک عراق است.

در این گزارش به سفر اخیر سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به عراق و دیدار با رهبران این گروه‌ها اشاره شده است. همچنین از گردان‌های حزب‌الله عراق به عنوان نیروی نیابتی اصلی ایران نام برده شده که از توانایی پهپادی برخوردار شده است.

بر اساس این ادعاها، رژیم صهیونیستی با تشکیل واحد نظامی جدیدی به نام «لشکر ۹۶ گیلاد» به فرماندهی سرتیپ اورن سیمخا، در حال تمرین برای مقابله با سناریوی حمله از محور عراق-سوریه است. گزارش حاکی است که نیروی هوایی اسرائیل به همراه موساد در هفته‌های اخیر حملاتی در مرز عراق انجام داده‌اند.

به ادعای این گزارش، پیام‌های هشدارآمیز از طریق آمریکا و کانال‌های دیپلماتیک به دولت عراق ارسال شده است. در این بین، جنبش النجباء به عنوان گروهی که رابطه نزدیکی با حزب‌الله لبنان دارد، نگرانی ویژه‌ای برای مقامات اسرائیلی ایجاد کرده است.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که نگرانی از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه وجود دارد و احتمال تشدید تنش‌های نظامی در مرز‌های عراق، سوریه و لبنان در حال افزایش شده است.

منبع:  جروزالم پست

برچسب ها: موساد اسرائیل ، خاک عراق ، ایران
خبرهای مرتبط
انتخابات پارلمانی عراق و نظم منطقه‌ای؛
تأثیر رقابت ایران و آمریکا بر حساسیت انتخابات پیش‌روی عراق
استخدام اینفلوئنسر برای تصویرسازی مطلوب از اسرائیل!
اوهام عثمانی اردوغان در باتلاق سوریه: نفوذ ترکیه به نقطه انجماد رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
آخرین اخبار
افشای جزئیات تکان‌دهنده درباره پیکر‌های اسرای فلسطینی؛ مشاهده نشانه‌های شکنجه و سرقت اعضا
دو نفر دیگر در ارتباط با سرقت جواهرات لوور متهم شدند
افشای جنایات هولناک در الفاشر؛ کشتار کودکان در برابر والدین توسط شبه‌نظامیان
درمان ۴۸۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه شدید در افغانستان
رشد پنج‌برابری واردات کالا از مسیر ریلی خواف-هرات
حماس گزارشی از نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل را به ترکیه ارائه کرد
حضور تیم رباتیک دختران افغانستان در المپیاد جهانی پاناما
طالبان پاکستان را متهم به ایجاد بحران مرزی برای بازگشت آمریکا به بگرام کرد
نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت فرهنگ مشترک ایران و افغانستان در تهران
بازدید دانش‌آموزان افغانستانی از المپیک فناوری برای الهام‌گیری و باور توانایی‌ها
حملات توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه
روسیه از زیردریایی ساخته شده برای اژدر‌های هسته‌ای رونمایی کرد
دارندگان "آمایش ۱۷" مدارک خود را به‌روز کنند
تبریک قهرمانی افغانستان در فوتسال آسیا؛ ایران آماده همکاری فرهنگی و ورزشی با کشور همسایه
اختلال روانی نیمی از نیرو‌های ذخیره اسرائیل را از کار انداخت
صعود کوهنوردان مهاجران افغانستانی به قله اورجین لواسان
سازمان ملل: حملات اسرائیل هنگام برداشت زیتون سبک زندگی فلسطینیان را تهدید می‌کند
بیانیه ۴۰ سازمان بین‌المللی در محکومیت مانع‌تراشی اسرائیل در مسیر کمک‌های بشردوستانه
پکن: رزمایش مشترک به رهبری فیلیپین در دریای چین جنوبی رصد شد
الجولانی به واشنگتن سفر خواهد کرد
۷۵۰ کودک سودانی در بحبوحه خشونت‌ها بدون خانواده‌هایشان آواره شده‌اند
نیرو‌های نظامی آمریکا در سواحل ونزوئلا تا ۱۶۰۰۰ نفر می‌رسند
نظامی‌گری آمریکا در کارائیب؛ وقتی ترامپ تصویر «صلح‌طلبی» خود را به سخره می‌گیرد
دیدار وزیر خارجه ترکیه با اعضای دفتر سیاسی حماس در استانبول
دو کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی در جزیره کرت یونان
بازداشت فرد مظنون به ارتباط با داعش در فرانسه
پیشروی نظامیان صهیونیست در جنوب سوریه
اوربان، توسک را به استفاده از جنگ اوکراین برای منافع سیاسی متهم کرد
چین پیشنهاد ایجاد سازمان همکاری جهانی هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد
وزیر خارجه ترکیه به عراق سفر می‌کند