باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در نشست خبری، از برگزاری نخستین دوره نمایشگاه فَرِه ایران خبر داد و جزئیات مربوط به اهداف، فرآیند ارزیابی و آثار اقتصادی این رویداد ملی را تشریح کرد.

افشین در ابتدای سخنان خود با اشاره به تجربه سال گذشته از برگزاری رونمایی‌های پراکنده محصولات دانش‌بنیان در استان‌های مختلف، گفت: در سال گذشته شاهد بودیم رونمایی محصولات گاه بدون ارزیابی کامل صورت می‌گرفت و در برخی موارد، محصول هنوز مجوز‌های لازم را دریافت نکرده بود. از همین رو تصمیم گرفته شد از این پس رونمایی‌ها به‌صورت متمرکز، هدفمند و سالانه برگزار شود تا تنها محصولاتی که از نظر کیفیت، فناوری و اخذ مجوز‌های لازم به مرحله نهایی رسیده‌اند، معرفی شوند.

او با بیان اینکه این رویداد از امسال در قالب نمایشگاهی جامع برگزار خواهد شد، افزود که نمایشگاه فَرِه ایران قرار است هر سال در ماه‌های آبان یا آذر برگزار شود و نمادی از شکوه دانش، خلاقیت و اراده کشور در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان باشد.

ارزیابی ۶۵۰ محصول و انتخاب ۸۰ محصول برگزیده

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، از میان ۴۲۸ شرکت متقاضی، ۶۵۰ محصول نوآورانه برای داوری ارائه شد که پس از بررسی بر اساس سه شاخص اصلی، ۸۰ محصول موفق به حضور در نمایشگاه شدند.

وی معیار‌های داوری را چنین برشمرد:

۱. برخورداری از سطح فناوری قابل قبول

۲. عملکرد صنعتی و دریافت مجوز‌های لازم برای عرضه داخلی و بین‌المللی

۳. داشتن تأثیرگذاری اقتصادی، اجتماعی یا نقش در محصولات استراتژیک کشور

افشین توضیح داد که از میان ۸۰ محصول برگزیده، ۳۰ محصول در حوزه سلامت، ۲۸ محصول در حوزه نفت و صنایع وابسته، ۱۱ محصول در صنعت برق، ۱۰ محصول در حوزه هوش مصنوعی و نرم‌افزار، ۵ محصول در بخش کشاورزی و ۸ محصول نیز در حوزه‌های آب، نساجی، خودرو، معدن و تجهیزات آزمایشگاهی قرار دارند. او افزود که برخی از محصولات دارای ماهیت میان‌رشته‌ای هستند و در بیش از یک حوزه طبقه‌بندی شده‌اند.

آثار اقتصادی نمایشگاه

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر اقتصادی قابل‌توجه این محصولات اظهار داشت که ورود این ۸۰ محصول به بازار، سالانه حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار کاهش ارزبری به همراه خواهد داشت. همچنین، برآورد فروش داخلی آنها بالغ بر ۱۱۰ همت است که منجر به صرفه‌جویی ۲۵ تا ۳۰ همتی در هزینه‌ها و افزایش عدالت در دسترسی مردم به کالا‌های دانش‌بنیان خواهد شد.

وی تأکید کرد این اعداد صرفاً محاسبات ریاضی نیستند، بلکه برای هر محصول تیم‌های تخصصی بررسی انجام داده‌اند. بر اساس ارزیابی‌ها، محصولات این دوره موجب افزایش بهره‌وری بیش از ۲۰۰ همت در اقتصاد کشور خواهند شد.

افشین با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان شرکت‌کننده در این نمایشگاه گفت که برای شرکت‌هایی که محصولاتشان در نمایشگاه فَرِه ایران پذیرفته می‌شود، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. این حمایت‌ها شامل تسهیلات توسعه محصول جدید، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و کمک به افزایش مقیاس تولید با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی است.

او افزود: هدف ما این است که شرکت‌هایی که به مرحله رونمایی ملی می‌رسند از حمایت ویژه معاونت علمی برخوردار باشند. این مسیر در راستای سیاست ارتقای کیفیت محصولات دانش‌بنیان کشور است.

نمایشگاه فَرِه ایران؛ نماد اعتماد به تولید داخلی

افشین با بیان اینکه این نمایشگاه قرار است جایگزین رونمایی‌های پراکنده سالانه شود، اظهار داشت که از این پس تنها محصولاتی که مجوز‌های کامل دریافت کرده‌اند در نمایشگاه فَرِه ایران رونمایی خواهند شد. این نمایشگاه نمادی از اعتماد عمومی به تولید ملی و تجلی خلاقیت جوانان ایرانی است.

او افزود که این نمایشگاه از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در سالن مللِ نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و از عموم دانشگاهیان، فناوران، استادان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود از این رویداد بازدید کنند.

چشم‌انداز صادرات و حضور بین‌المللی

به گفته افشین، نشست‌هایی برای معرفی محصولات به سفرا و سرمایه‌گذاران خارجی برنامه‌ریزی شده است تا زمینه‌ساز توسعه بازار‌های منطقه‌ای و صادرات محصولات ایرانی شود. او خاطرنشان کرد که هرچند فرصت کوتاه بود و امکان دعوت گسترده از شرکت‌های خارجی فراهم نشد، اما نشست تخصصی با حضور سفرای خارجی و برنامه‌های B2B برای معرفی محصولات برگزار خواهد شد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان اظهار امیدواری کرد که این نمایشگاه در سال‌های آینده با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و مشارکت بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شود و به تدریج به یک رویداد ملی و بین‌المللی تبدیل گردد. او گفت که نمایشگاه فَرِه ایران تجلی دانش، خلاقیت و اراده ملی برای ساخت آینده‌ای دانش‌بنیان است و می‌تواند نماد اعتماد به توانمندی جوانان ایرانی در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشد.