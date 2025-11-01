شهر فرودگاهی امام خمینی به شکل ریلی کشور متصل می شود

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: با امضای تفاهم نامه راه اندازی شهر لجستیک تهران، شهر فرودگاهی به شبکه ریلی کشور متصل خواهد شد و در نتیجه مجموعه‌ای کامل از مسیر‌های ارتباطی شامل فرودگاه، بندر خشک، جاده و ریل ایجاد می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- رامین کاشف‌آذر سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در آئین امضای تفاهم‌نامه راه‌اندازی شهر لجستیک تهران با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا و مبادله به مدت دو سال شمسی اعتبار دارد و با موافقت کتبی طرفین اعتبار آن قابل تمدید خواهد بود.

وی افزود: شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام پتانسیل بزرگی برای جابجایی بار و مسافر دارد و در عین حال به عنوان یک شهر فرودگاهی با بیش از ۳۵۰۰ هکتار، شامل ۱۵۰۰ هکتار منطقه آزاد، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه لجستیک پیشرفته دارد. حمل و نقل و انبارداری، تجمیع، توزیع، بسته‌بندی و دسته‌بندی کالاها از اجزای ابتدایی لجستیک هستند، به طوری که در زنجیره تأمین ۶۰ درصد هزینه‌ها به حمل‌ونقل و ۳۰ درصد به انبارداری اختصاص دارد، در حالی که از نظر زمان، یک‌سوم زمان صرف حمل‌ونقل و دوسوم صرف انبارداری می‌شود.

کاشف‌آذر ادامه داد: از دهه ۹۰ میلادی، تمرکز بر لجستیک پیشرفته شامل خدمات با ارزش افزوده مانند مونتاژ، سفارشی‌سازی محصولات، پردازش، الصاق بارکد و اتیکت، تضمین کیفیت، تحویل محصول، مدیریت موجودی و کالاهای برگشتی بوده است که حجم بازار آن از حدود ۹۰ میلیارد به بیش از هزار میلیارد دلار افزایش یافته است.

این مقام مسئول یادآورد شد: آنچه امروز ما در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به‌دنبال آن هستیم، تحقق عملی مفهوم شهر لجستیکی است؛ چراکه بدون ایجاد شرکت‌های شخص ثالث لجستیکی نمی‌توان تحول اساسی در این حوزه ایجاد کرد.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بیان کرد: تحقق چنین هدفی نیازمند زیرساخت‌های گسترده است؛ از جمله وجود هتل، زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب، خدمات عمومی نظیر جایگاه سوخت، تعمیرات وسایل نقلیه، شبکه پستی، معابر مناسب و تأسیسات زیربنایی. تمام این مؤلفه‌ها باید در قالب شهری منسجم و پیشرفته فراهم شود تا بتوان به اهداف ترسیم‌شده دست یافت.

کاشف‌آذر اظهار کرد: برای اجرای این طرح، حدود ۱۵۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده و از سوی دیگر، بندر خشک نیز از طریق جاده‌های ارتباطی به این مجموعه متصل شده است. ظرفیت‌های لازم در حال ایجاد است و وجود فرودگاه بین‌المللی در مجاورت این منطقه، مزیتی راهبردی محسوب می‌شود.

وی گفت: در شهرهای بزرگی مانند فرانکفورت، سئول و جبل‌علی، مراکز لجستیکی در کنار فرودگاه‌ها ایجاد شده‌اند، زیرا این موقعیت حمل‌ونقلی نقش مهمی در سرعت، کیفیت و صرفه اقتصادی عملیات لجستیکی دارد.

کاشف‌آذر افزود: از سوی دیگر، منطقه آزاد بودن شهر فرودگاهی مزیت مهمی به شمار می‌رود؛ زیرا قوانین جاری کشور در این مناطق با تسهیلات و معافیت‌هایی همراه است. معافیت‌های مالیاتی، کاهش عوارض، تسهیل در تشریفات اداری برای ترخیص کالا و تسریع در فرآیندهای واردات و صادرات، از جمله مزایای این مناطق است.

وی با تأکید بر اینکه این شرایط، شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را به یکی از اجزای اصلی شهر لجستیک تهران تبدیل می‌کند، اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌ای که امروز امضا شد، شهر فرودگاهی را به شبکه ریلی کشور متصل می‌کند و بدین ترتیب، مجموعه‌ای کامل از مسیرهای ارتباطی شامل فرودگاه، بندر خشک، جاده و ریل فراهم خواهد شد. با اتصال به ریل، تمامی حلقه‌های زنجیره حمل‌ونقل و لجستیک یکپارچه می‌شود و زیرساخت‌های لازم برای استقرار سیستم پیشرفته لجستیکی فراهم می‌گردد.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در پایان خاطرنشان کرد: با تحقق کامل این تفاهم‌نامه، شاهد شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز لجستیکی کشور در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) خواهیم بود.

