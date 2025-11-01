اعطاء نشان حبیب به پیرغلامان اهل بیت در فارس + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633\u060c \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062d\u0628\u06cc\u0628 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u063a\u0644\u0627\u0645\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0637\u0627 \u0634\u062f.\n\u0646\u0634\u0627\u0646 \u062d\u0628\u06cc\u0628\u060c \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062e\u0627\u062f\u0645\u06cc \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0626\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u067e\u06cc\u0631\u063a\u0644\u0627\u0645\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627 (\u0639) \u0627\u0639\u0637\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n