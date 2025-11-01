باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اعطاء نشان حبیب به پیرغلامان اهل بیت در فارس + فیلم

نشان حبیب بالاترین نشان خادمی امام حسین در هیئت‌های مذهبی است که هر سال به پیرغلامان سید الشهدا (ع) اهدا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی در استان فارس، نشان حبیب به پیرغلامان حسینی اعطا شد.

نشان حبیب، نشان خادمی امام حسین (ع) در هیئت‌های مذهبی است که هر سال به پیرغلامان سیدالشهدا (ع) اعطا می‌شود.

 

مطالب مرتبط
اعطاء نشان حبیب به پیرغلامان اهل بیت در فارس + فیلم
young journalists club

چهارمین رویداد ملی «مقام مجنون» + فیلم

اعطاء نشان حبیب به پیرغلامان اهل بیت در فارس + فیلم
young journalists club

مراسم اختتامیه اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی + فیلم

اعطاء نشان حبیب به پیرغلامان اهل بیت در فارس + فیلم
young journalists club

پیرغلامی که قرق پهلوی رو شکست + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم
۸۸۰

آمریکا در پی جنگی دیگر + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم
۵۶۶

واکنش کاربران فضای مجازی به قتل عام مردم سودان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
نگاتیوهای دست شیطان + فیلم
۴۱۱
به مناسبت سالگرد تسخیر لانه جاسوسی

نگاتیوهای دست شیطان + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم
۴۱۰

راهکار مناسب برای کنترل استرس + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم
۳۴۰

پرتاب سه فضانورد و چهار موش آزمایشگاهی به فضا + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.