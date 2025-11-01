زمان برگزاری جلسه قرعه کشی مسابقات یک شانزدهم نهایی جام حذفی مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه‌کشی مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه های کشور یادواره آزادسازی خرمشهر با حضور نمایندگان ۱۶ تیم صعودکننده از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر در ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاه ها و در حضور اهالی رسانه برگزار خواهد.

تا به امروز تیم‌های فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهربابک، نیروزمینی تهران، شناورسازی قشم و هوادار تهران جواز حضور در مرحله یک شانزدهم را با پیروزی برابر حریفان خود کسب کرده‌اند.

رقابت‌های مرحله سوم طی روزهای شنبه و یکشنبه دهم و یازدهم آبان با برگزاری ۱۰ دیدار ادامه خواهد داشت تا تکلیف ۱۰ تیم دیگر راه یافته به مرحله یک شانزدهم مشخص شود.

برنامه این دیدارها به قرار ذیل است:

شنبه ۱۰ آبان

کشت و صنعت پادیاب خلخال - پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه تختی اردبیل
کیا تهران - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار در استان تهران
برق شیراز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز
داماشیان گیلان - هور اسپورت ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
نساجی مازندران ـ شهید قندی یزد- ساعت ۱۶- ورزشگاه امام رضا(ع) مشهد
نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس - ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدانفت گچساران
شهرداری مریوان – مس کرمان ساعت ۱۴ در ورزشگاه زاگرس مریوان
سایپا تهران – فرد البرز ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه ۱۱ آبان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس مازندران
مس سونگون - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه سردارسلیمانی تبریز

بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
ورود ۳ تیم مازندرانی به مرحله سوم جام حذفی فوتبال
