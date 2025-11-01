باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - شهرستان نی‌ریز که یکی از قطب‌های تولید انار در استان فارس است، نقش بسزایی در اقتصاد کشاورزی کشور و حتی بازار‌های جهانی دارد. اگرچه این شهرستان، از سویی افتخارات بین‌المللی و صادرات گسترده دارد و از لحاظ طعم، زبانزد خاص و عام است، اما از سوی دیگر، این ثروت ملی با چالش‌ها و تهدید‌های جدی همچون کمبود آب و هجوم آفات، رو‌به‌رو است.

نادر زارعی مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز اظهار کرد: نی‌ریز یکی از قطب‌های انار در استان فارس، با تولید حدود ۵۵ هزار تن محصول، صادرات جهانی و فرصت‌های شغلی فراوان، درحالی بحران‌های امنیت آب و آفات را تجربه می‌کند که اهمیت فناوری و مدیریت نوین برای حفاظت از این ثروت ملی، بیش از پیش احساس می‌شود.

او اضافه کرد: این شهرستان، با سطح حدود ۳ هزار هکتار، جایگاه ویژه‌ای در بازار‌های داخلی و جهانی دارد؛ رقم رباب، اصلی‌ترین نوع انار تولیدی این منطقه، به دلیل ضخامت، رنگ پوست، عمر انبارداری و طعم خاص، شهرت جهانی پیدا کرده است و به کشور‌های آسیای میانه، حوزه خلیج فارس، کره‌جنوبی، روسیه و برخی کشور‌های اروپایی صادر می‌شود.

زارعی افزود: در شرایط عادی، این شهرستان بیش از ۲۰ تن در هکتار تولید دارد، اما امسال به علت خشکسالی، آفات و کمبود آب، کاهش عملکرد را شاهد هستیم و با وجود بحران‌ها، بهره‌برداران در تولید و صادرات فعال هستند و بازار پسند بودن این نوع انار، تقاضای داخلی و خارجی را تأمین کرده است.

او با بیان اینکه نی‌ریز در جشنواره‌های ملی رتبه نخست را کسب کرده است، اظهارکرد: در حوزه صنایع تبدیلی، کارخانجات فرآوری با تولید آب انار، رب، سس، مربا، ژله، بستنی، ترشی و سرکه، به ارزآوری و اشتغال‌زایی کمک می‌کنند؛ همچنین به‌منظور تسهیل صادرات انار شهرستان، محموله‌های صادراتی به مقصد سردخانه‌های سراسر کشور و حوزه اوراسیا، در نی‌ریز، پلمب و گواهی قرنطینه برای آنها صادر می‌شود.

زارعی با اشاره به اجرای طرح‌های کنترل غیرشیمیایی آفات، همکاری با کلینیک‌های گیاه پزشکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گفت: تشکیل میز انار در اتاق بازرگانی استان، اقدامی نویدبخش است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت صحیح باغ‌ها و بهبود بازار داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی‌ریز بر اهمیت هم‌افزایی و به‌کارگیری فناوری‌های هوشمند برای حفظ جایگاه جهانی انار نی‌ریز تأکید و تصریح کرد: قطعا تلاش جمعی، راه‌گشای آینده‌ای مطمئن و درخشان برای کشاورزی منطقه خواهد بود.

‌می‌توان گفت شهرستان نی‌ریز با دارا بودن جایگاهی ویژه و مهم در تولید و صادرات انار، به عنوان یک «ثروت ملی» محسوب می‌شود. موفقیت‌های بین‌المللی، طعم خاص و توسعه صنایع تبدیلی گسترده، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم اقتصادی و اشتغال‌زایی در این شهرستان است.

با این حال، این موفقیت‌ها با چالش‌هایی مانند کم‌آبی و آفات رو‌به‌رو است. راهکار مدیریت این چالش‌ها و غلبه بر مشکلات، در عبور از مدیریت سنتی و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند و مدیریت نوین است؛ و آینده درخشان انار نی‌ریز در گرو همکاری جمعی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، و اجرای برنامه‌های پایدار برای حفظ این میراث طبیعی است؛ و از این مسیر است که می‌توان این ثروت ملی را برای نسل‌های آینده حفظ و جایگاه آن را در بازار‌های جهانی تثبیت کرد.