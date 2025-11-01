باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش روزنامه لبنانی «الاخبار» که ارتباط نزدیکی با حزب‌الله دارد، مقامات ارشد مصر به طور جدی به همتایان آمریکایی خود هشدار داده‌اند که عدم موضعگیری روشن واشنگتن در برابر نقض مکرر توافق آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی، ممکن است به فروپاشی کامل این توافق منجر شود.

مقامات مصری به نقل از این گزارش تاکید کرده‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، قصد دارد با تغییر شکل درگیری‌ها، جنگ را از سر گیرد تا اهداف سیاسی خود را پیش ببرد. این در حالی است که به گفته یک منبع مصری، قاهره و دوحه به طور مشترک لحن دیپلماتیک خود را تشدید کرده و ابراز نگرانی عمیق خود را از احتمال ازسرگیری درگیری‌ها اعلام کرده‌اند. این منبع تصریح کرده که «تداوم وضعیت فعلی کاملاً غیرقابل قبول است».

همچنین در این گزارش اشاره شده که بهانه‌های رژیم صهیونیستی درباره توانایی‌های نظامی حماس برای میانجی‌ها دیگر قانع‌کننده نیست، به ویژه با توجه به اینکه مراحل بعدی توافق آتش‌بس شامل تحویل سلاح‌های حماس خواهد بود و بنابراین تداوم جنگ هیچ توجیه منطقی ندارد. این هشدار‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و ثبات شکننده حاکم بر آتش‌بس حاضر را تهدید می‌کند.

منبع: الاخبار