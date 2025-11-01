شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از کم آبی دریاچه ارومیه ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریاچه ارومیه یکی از جاذبه‌های گردشگری زیبای است که در شمال غربی کشور واقع شده است. این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و نماد تنوع زیستی محسوب می‌شود. این دریاچه بین دو استان آذربایجان شرقی وغربی واقع شده و گردشگران بسیاری از این دریاچه بازدید می‌کنند. اما تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین از جمله مهمترین مشکلات انسان در چند دهه اخیر به حساب می¬آید. بطوریکه ¬که این تغییرات به¬صورت مستقیم و غیرمستقیم برزندگی انسان تاثیر زیادی گذاشته است. اما این دریاچه به دلیل کم آبی حال و روز خوشی ندارد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه

حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه

خشکسالی دریاچه ارومیه

حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه

حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه

حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، جاذبه های گردشگری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار کردستان؛
گلایه اهالی بخش کرانی از برداشت آب شیرین رودخانه
شهروند خبرنگار آذربایجان غربی؛
فیلمی از نمک‌های به جا مانده از دریاچه ارومیه در جاده قوشجی به قره باغ
شهروند خبرنگار آذربایجان شرقی؛
درخواست بازگشایی مجدد اداره پست در بندر شرفخانه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار کازرون + فیلم
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
آخرین اخبار
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار کازرون + فیلم
برپایی محفل سوگواری دهه اول فاطمیه در محله شهر قائم قم
رنجش بیماران از تعطیلی مرکز پزشکی هسته‌ای طالقانی آبادان
اقساط معوقه مشتریان در جنگ ۱۲ روزه بانک سپه پیگیری شد
وامی که همچنان گرهی را از زوجین باز نکرد
گلایه اهالی محله صادقیه تهران از قطعی طولانی مدت آب
حال و روز ناخوش گردشگران از کم آبی دریاچه ارومیه + عکس
نگرانی خریداران خودروی KMC J ۷ از شیب صعودی قیمت
فینال نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ منطقه‌ای نونهالان باشگاه‌های سراسر کشور در کاشان
نمایی دل انگیز از رویش شکوفه‌های بنفش پاییزی استبرق در روستای الیف و بناف کازرون + عکس و فیلم