شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری از کم آبی دریاچه ارومیه ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دریاچه ارومیه یکی از جاذبه‌های گردشگری زیبای است که در شمال غربی کشور واقع شده است. این دریاچه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگترین دریاچه آب شور در خاورمیانه و نماد تنوع زیستی محسوب می‌شود. این دریاچه بین دو استان آذربایجان شرقی وغربی واقع شده و گردشگران بسیاری از این دریاچه بازدید می‌کنند. اما تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین از جمله مهمترین مشکلات انسان در چند دهه اخیر به حساب می¬آید. بطوریکه ¬که این تغییرات به¬صورت مستقیم و غیرمستقیم برزندگی انسان تاثیر زیادی گذاشته است. اما این دریاچه به دلیل کم آبی حال و روز خوشی ندارد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

